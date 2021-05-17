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В какую страну депортирует воров в законе с грузинскими фамилиями и российскими паспортами Владимир Зеленский?

17 мая 2021, 18:40  •  89 • Украина
Киевская пресса бьёт в набат – Зеленскому якобы поступают анонимные угрозы от воров в законе. На днях Совбез Украины ввёл санкции против 557 преступных «авторитетов», и всех их готовятся депортировать из страны, вот только куда? Они – украинские граждане, у них украинские паспорта с украинской пропиской. Правда, у большинства найдётся ещё два-три гражданства, как правило, Грузии, России и Израиля (вариант – Кипра). К тому же, в отношении депортируемых нет судебных решений. Но разве это помеха?!
На Украине это теперь называется «персональные санкции» – против собственных граждан. Отсутствие судебного решения не является помехой для вердикта СНБОУ, штампующего незаконные постановления со скоростью взбесившегося принтера. Помимо 557 собственных воров в законе, решение Совбеза о депортации принято в отношении 111 «авторитетов» без украинского паспорта – лишь на том основании, что они числились в оперативных сводках МВД! Но с этими ясно – разъедутся в страны, гражданами которых они являются (большинство – грузины, немалая часть – абхазы, армяне и азербайджанцы). А вот как быть с собственными, украинскими гражданами?
Глава Совбеза Данилов рекомендовал Зеленскому депортировать их в Грузию (у 90 процентов нашлись вторые, грузинские паспорта). Окончательное решение было отложено до экстренного визита в Киев вице-премьера Грузии Залкалиани (он же – глава МИД). Судя по всему, Залкалиани сегодня удалось убедить Зеленского не возвращать «законников», выдворенных ещё при Саакашвили, а подыскать для них другую страну, например, Россию. Ведь известно, что у части «авторитетов» есть и российские паспорта. Неясно, правда, под каким соусом Зеленский собирается сплавить своё жульё нам, но, раз в Грузию дорожка закрыта, деваться некуда. Таким образом, обозначилась первая тема на переговорах Зеленского с Кремлём, которые, со слов главы офиса президента Ермака, «готовятся» – украинские комбинаторы постараются втюхать российскому президенту 557 воров в законе. Несложно догадаться, состоятся ли переговоры с такой повесткой в принципе. А Зеленскому мнится, что он вновь всех объегорил! Каков!

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