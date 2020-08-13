В какую мышеловку загоняют Украину почти бесплатными кредитами?

В конце июля министр финансов Украины Сергей Марченко и новый глава Национального банка Кирилл Шевченко от имени правительства подписали в Брюсселе меморандум с Евросоюзом о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро.При этом условия получения денег не озвучивались. На прошлой неделе их опубликовали «Украинские новости». Кредит будет выдан после ратификации соглашения парламентом. Предполагается выделение двух траншей по 600 миллионов евро. Первый должен поступить сразу после утверждения меморандума, второй – после выполнения условий.Условия кредита звучат очень заманчиво – срок 15 лет при ставке в 0,125% годовых. Так в чем же подвох?В условиях займа.Выгоду от выдачи кредита донор может получить не только в виде процентов и комиссий, но и в форме продвижения своих интересов.Такая форма сотрудничества не является новой для Украины и Евросоюза. С 2014 года по аналогичным программам Киев получил 3,7 миллиарда евро.Нынешний кредит выделяется в рамках пакета экстранной помощи десяти странам и его общий объем составляет три миллиарда евро. Доля Украины в нем самая большая. Все полученные средства будут потрачены на финансирование дефицита бюджета.Для получения второй части кредита в течение года Украина доджна будет выполнить ряд условий, которые введут страну в еще большую зависимость от ЕС.Первым пунктом названо недопущение сокращения зарплат членам наблюдательных советов государственных предприятий. Это те люди, посредством которых осуществляется управление финансовыми потоками гос предприятий (то есть предприятие де факто принадлежит государству, но управление им осуществляют назначенные западом люди). При этом их деятельность финансироуется полностью за счет гос предприятий.Все лекарства в рамках пошраммы гос закупок должны приобретаться через компанию «Медицинские закупки Украины». Которая управляется наблюдательным советом…., в который войдут коллеги бывшего министра здравоохранения Ульяны Супрун.Следующим важным условием является отмена льгот на газ для населения. Интерес Европы здесь прост. В Украине стоимость газа для промышленных предприятий выше, чем в Европе. Такая же ситуация сложится и на рынке газа для населения. То есть это откроет европейским газовым поставщикам путь на украинский рынок энергетики.Также ЕС настаивает на создании подконтрольной иностранцам комиссии по отбору судей. Что фактически передаст под внешнее управление судебную систему Украины.Одним из условий меморандума является сохранение Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Эти ведомства имеют нулевой результат работы, зато подчиняются послам G7 (видимо это и является причиной того, что главу НАБУ украинским властям не удалось снять с занимаемой должности даже после подтверждения фактов коррупции с его стороны).Менее важными для Европы обязательствами являются проведение реформы налоговой и таможенной служб, уравнивание в правах полномочий государственных и частных судебных исполнителей, расширение применения регистраторов расчетных операций и замена налоговой полиции Бюро финасовых расследований.Фактически не столь значимый для ЕС кредит предполагает выполнение Украиной весьма серьезных обязательств. Всего за 1,2 миллиарда евро Украина укрепит колониальную зависимость от Европы.