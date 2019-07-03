В какой России я хотел бы жить • 59 • Аналитика Мир Воинов

А правда, в какой? Хороший же вопрос, хоть и непростой. Надо его даже расширить, чтобы получить серьезный ответ. В каком мире ты хотел бы жить, автор? Я отвечу. Я мечтаю, точнее, по возрасту уже правильнее будет сказать, «мечтал», в прошедшем времени, жить в Мире Воинов. И тут сразу сыплются вопросы.









А точнее, сразу ответы! Видимо, этот автор – кровожадный маньяк, мечтающий об убийствах и насилии! Да он вообще тупой, без палочной дисциплины шагу сделать неспособный, не надо ему сладкой Свободы, и нас всех он хочет ее лишить! Ну и так далее, все мы слышим эти готовые ответы всю жизнь. Давайте-ка рассмотрим эти вопросы и эти ответы. Это нужно сделать, потому что при ближайшем рассмотрении того, что «все и так знают», то и дело выплывают вещи преудивительные…



Кто такой Воин?

Это человек, целью жизни которого является защита тех и того, что он считает своим. Вот от этого определения и станем плясать. Оно чрезвычайно важно, потому что Воина системно путают с Бандитом, который своей целью имеет отобрать чужое, пользуясь преимуществом силы. Видите, какая разница? Эта разница очень, очень важна! А почему повсеместно первого путают со вторым? Об этом ниже. За мною, читатель! Давайте думать, а не скользить глазами по дорожкам готовых «истин», которые вовсе даже не истины!



Итак, начнем. Целью жизни Воина является защита. Защита своей страны, своей семьи, своей земли. Логично? А то! Идем дальше. Какими качествами должен обладать Воин? Он должен быть силен. Разумеется. Но много ли может дать голая сила в работе защиты? Очень немного. Сила без разума скорее разрушит, чем защитит. Так что Воин непременно умен! Очень умен, иначе противник обманет его, и победит.



А еще? И вот тут начинается самое интересное. Какие качества нужны Воину во всех остальных людях? Ведь сам он недостаточно силен, чтобы выполнить свою работу в случае массивного нападения в одиночку. Ему нужны Боевые Товарищи, которыми придется стать практически всем окружающим. И что нужно воину от Всех?



Все люди должны быть как можно сильнее. Они должны быть как можно умнее, это мы уже определили. Люди должны быть верными. Честными. Должны быть готовы жизнь отдать за товарищей! Должны упорно сражаться, отринув корысть и страх. Нельзя людьми все время командовать, по большей части люди должны изо всех сил биться сами, при этом они должны побеждать. Что обеспечит такое развитие событий?



Совесть не спит

Совесть. Огромная, никогда не спящая совесть. Она заставляет человека все-все отдать делу. До капли выжать себя, чтобы сделать абсолютно все от него зависящее. Что еще? Люди должны крепко дружить. Быть добрыми. Да-да, очень добрыми, чтобы хорошо драться! Потому что защищать свое от потока и разграбления и есть доброта к своим, которых пытаются всего лишить чужие. Бандиты. Ты вспоминаешь, что за твоей спиной твое прошлое, в лице родителей, и твое будущее, в лице женщин и детей. И между ними и врагом только ты и твоя любовь к ним. К твоему прошлому и твоему будущему, пусть даже в нем, в будущем, не будет уже тебя.



Смотрите, что у нас выходит. Воин должен тратить свою жизнь на… что?! На воспитание в людях, его окружающих, самых лучших человеческих качеств! Потому что именно лучшие человеческие качества, добродетели по старинному, и нужны для дела защиты. Честь, честность, верность, дружба, братство, любовь, совесть… все.



Ненависть к войне

И в качестве вывода. А любит ли Воин Войну? Учитывая вышесказанное? Вот он всю жизнь положил на самосовершенствование, и, что еще важнее, на воспитание и просвещение других, чтобы их защитить. И что? Бросить все это в топку войны? То-то и оно. Настоящий Воин умеет воевать и побеждать, но войну он ненавидит. Она противоречит его жизненным целям, она забирает тех, кого он учил, любил, для кого живет.



И я всегда мечтал жить в Мире Воинов, но не судьба. А почему? А потому что на свете есть два брата-близнеца. Зовут их Торгаш и Бандит. Давайте и их рассмотрим.



Торгаш и Бандит

Какова жизненная цель Торгаша? Его цель в том, чтобы существовать, ничего не производя самому, а получая все жизненные блага от других. Попросту говоря не работать, но есть. Немало вокруг таких людей, а? И каковы их требования ко всем остальным? Вы уже догадываетесь, верно?





Окружающие Торгаша люди должны быть как можно слабее. Тупее. Они должны как можно легче поддаваться управлению, их всегда легко обмануть. Они никогда не должны объединяться, потому что, объединившись, они становятся способны давать отпор обману и манипуляции. А раз так, они должны заботиться только о себе! Чтобы побыстрее собрать средств на никчемные игрушки, которые Торгаш впарит им как можно дороже.



Разумеется, Торгаш не может все делать сам. Каковы должны быть его сподвижники? Их должно быть относительно немного. Большинство людей должно быть серой, тупой, покорной, поддающейся манипулированию массой, которая отдает Торгашу и его сподвижникам все за пустяки. А его клевреты? Полностью бессовестные. Безжалостные. Умные (единственное, что роднит их с боевыми товарищами Воина). Не ценящие ничего, кроме себя. Всегда несытые, всегда в поиске очередного удовольствия…



Вот так. Вот такие качества в себе и людях нужны Торгашу. А Бандит? Помните, какова формула идеального бизнеса? «Взять бесплатно и продать дорого». Тут и появляется Бандит, который отберет за бесплатно и отдаст Торгашу за малую долю. Он бы и сам за дорого продал, но у него ума нету, только сила, злоба и подлость.



В каком мире мы живём?

В каком мире мы с вами сейчас живем, как считаете? А как мы в нем очутились? Нас обманули. Обман – одно из самых страшных орудий Торгаша. Торгаш убедил нас, что Воин и Бандит — это одно и то же. И мы пошли за Торгашом в его мир, надеясь обрести там покой, безопасность и процветание. Оглянитесь кругом… А правда, в какой? Хороший же вопрос, хоть и непростой. Надо его даже расширить, чтобы получить серьезный ответ. В каком мире ты хотел бы жить, автор? Я отвечу. Я мечтаю, точнее, по возрасту уже правильнее будет сказать, «мечтал», в прошедшем времени, жить в Мире Воинов. И тут сразу сыплются вопросы.А точнее, сразу ответы! Видимо, этот автор – кровожадный маньяк, мечтающий об убийствах и насилии! Да он вообще тупой, без палочной дисциплины шагу сделать неспособный, не надо ему сладкой Свободы, и нас всех он хочет ее лишить! Ну и так далее, все мы слышим эти готовые ответы всю жизнь. Давайте-ка рассмотрим эти вопросы и эти ответы. Это нужно сделать, потому что при ближайшем рассмотрении того, что «все и так знают», то и дело выплывают вещи преудивительные…Это человек, целью жизни которого является защита тех и того, что он считает своим. Вот от этого определения и станем плясать. Оно чрезвычайно важно, потому что Воина системно путают с Бандитом, который своей целью имеет отобрать чужое, пользуясь преимуществом силы. Видите, какая разница? Эта разница очень, очень важна! А почему повсеместно первого путают со вторым? Об этом ниже. За мною, читатель! Давайте думать, а не скользить глазами по дорожкам готовых «истин», которые вовсе даже не истины!Итак, начнем. Целью жизни Воина является защита. Защита своей страны, своей семьи, своей земли. Логично? А то! Идем дальше. Какими качествами должен обладать Воин? Он должен быть силен. Разумеется. Но много ли может дать голая сила в работе защиты? Очень немного. Сила без разума скорее разрушит, чем защитит. Так что Воин непременно умен! Очень умен, иначе противник обманет его, и победит.А еще? И вот тут начинается самое интересное. Какие качества нужны Воину во всех остальных людях? Ведь сам он недостаточно силен, чтобы выполнить свою работу в случае массивного нападения в одиночку. Ему нужны Боевые Товарищи, которыми придется стать практически всем окружающим. И что нужно воину от Всех?Все люди должны быть как можно сильнее. Они должны быть как можно умнее, это мы уже определили. Люди должны быть верными. Честными. Должны быть готовы жизнь отдать за товарищей! Должны упорно сражаться, отринув корысть и страх. Нельзя людьми все время командовать, по большей части люди должны изо всех сил биться сами, при этом они должны побеждать. Что обеспечит такое развитие событий?Совесть. Огромная, никогда не спящая совесть. Она заставляет человека все-все отдать делу. До капли выжать себя, чтобы сделать абсолютно все от него зависящее. Что еще? Люди должны крепко дружить. Быть добрыми. Да-да, очень добрыми, чтобы хорошо драться! Потому что защищать свое от потока и разграбления и есть доброта к своим, которых пытаются всего лишить чужие. Бандиты. Ты вспоминаешь, что за твоей спиной твое прошлое, в лице родителей, и твое будущее, в лице женщин и детей. И между ними и врагом только ты и твоя любовь к ним. К твоему прошлому и твоему будущему, пусть даже в нем, в будущем, не будет уже тебя.Смотрите, что у нас выходит. Воин должен тратить свою жизнь на… что?! На воспитание в людях, его окружающих, самых лучших человеческих качеств! Потому что именно лучшие человеческие качества, добродетели по старинному, и нужны для дела защиты. Честь, честность, верность, дружба, братство, любовь, совесть… все.И в качестве вывода. А любит ли Воин Войну? Учитывая вышесказанное? Вот он всю жизнь положил на самосовершенствование, и, что еще важнее, на воспитание и просвещение других, чтобы их защитить. И что? Бросить все это в топку войны? То-то и оно. Настоящий Воин умеет воевать и побеждать, но войну он ненавидит. Она противоречит его жизненным целям, она забирает тех, кого он учил, любил, для кого живет.И я всегда мечтал жить в Мире Воинов, но не судьба. А почему? А потому что на свете есть два брата-близнеца. Зовут их Торгаш и Бандит. Давайте и их рассмотрим.Какова жизненная цель Торгаша? Его цель в том, чтобы существовать, ничего не производя самому, а получая все жизненные блага от других. Попросту говоря не работать, но есть. Немало вокруг таких людей, а? И каковы их требования ко всем остальным? Вы уже догадываетесь, верно?Окружающие Торгаша люди должны быть как можно слабее. Тупее. Они должны как можно легче поддаваться управлению, их всегда легко обмануть. Они никогда не должны объединяться, потому что, объединившись, они становятся способны давать отпор обману и манипуляции. А раз так, они должны заботиться только о себе! Чтобы побыстрее собрать средств на никчемные игрушки, которые Торгаш впарит им как можно дороже.Разумеется, Торгаш не может все делать сам. Каковы должны быть его сподвижники? Их должно быть относительно немного. Большинство людей должно быть серой, тупой, покорной, поддающейся манипулированию массой, которая отдает Торгашу и его сподвижникам все за пустяки. А его клевреты? Полностью бессовестные. Безжалостные. Умные (единственное, что роднит их с боевыми товарищами Воина). Не ценящие ничего, кроме себя. Всегда несытые, всегда в поиске очередного удовольствия…Вот так. Вот такие качества в себе и людях нужны Торгашу. А Бандит? Помните, какова формула идеального бизнеса? «Взять бесплатно и продать дорого». Тут и появляется Бандит, который отберет за бесплатно и отдаст Торгашу за малую долю. Он бы и сам за дорого продал, но у него ума нету, только сила, злоба и подлость.В каком мире мы с вами сейчас живем, как считаете? А как мы в нем очутились? Нас обманули. Обман – одно из самых страшных орудий Торгаша. Торгаш убедил нас, что Воин и Бандит — это одно и то же. И мы пошли за Торгашом в его мир, надеясь обрести там покой, безопасность и процветание. Оглянитесь кругом… Михаил3 Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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