В какой партии состоит Павел Грудинин: в 2010-м он вышел из “ЕдРа”, но в КП РФ пока не вступил

Многие сейчас задаются вопросом: в какой же партии состоит Павел Грудинин? Нынешний кандидат в президенты от Коммунистической партии Российской Федерации, глава ЗАО “Совхоз имени Ленина” в 2000-х был в партии власти, но 7 лет назад покинул ее, шумно хлопнув дверью...

В Московскую областную думу четвертого созыва Павел Грудинин прошел по партийным спискам “Единой России” в 2007-м году (до этого он баллотировался как беспартийный по одномандатному округу - и дважды побеждал) и трудился в Мособлдуме заместителем председателя комитета по экономической и инновационной политике.

Но за несколько лет Грудинин так разочаровался то ли в людях, которых он видел в “ЕР”, то ли в проводимой ею политике, что в 2010-м году заявил о выходе из “партии власти” (из-за чего потом имел некоторые проблемы...).

Вот как он ответил на вопрос о том, почему он покинул стройные ряды “ЕдРа” семь лет назад, нынешний кандидат в президенты от левых сил: "Да, я бывший. Когда вы видите, куда идёт политическая партия, вы должны либо принципами поступиться, либо совестью, либо партбилетом. Что я выбрал – вы знаете. Тогда я сложил партийный билет самостоятельно".

Нынешняя беспартийность Грудинина не противоречит тому, что его в субботу выдвинули кандитатом на съезде компартии, и тут же это объяснили. “Вы же помните про блок комунистов и беспартийных?” - напомнил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. А глава справедливороссов Сергей Миронов добавил, что по своим взглядам Грудинин – классический социал-демократ.

Во всяком случае, до сих пор никому не удалось убедить Грудинина, который с уважением отзывается о пути, которым идет Китай под управлением компартии, в том, что “красное” название его совхоза, носящего имя основателя советского государства, надо бы поменять...