В каирском плену: что известно о пропавших в Египте уроженках Дагестана

Пропавшие в Каире 18 женщин и детей из Дагестана могут быть связаны с террористическим подпольем Северного Кавказа и ИГ*. Как сообщил RT источник в дагестанских силовых структурах, в числе исчезнувших — жёны боевиков. Родственники утверждают, что женщины уже давно не живут со своими мужьями. По их словам, за инцидентом могут стоять египетские спецслужбы. Однако официальный Каир не подтверждает факта задержания дагестанок, и об их судьбе до сих пор ничего неизвестно. Посольство РФ направило запрос египетской стороне с просьбой прояснить ситуацию.

Первой в Египте перестала выходить на связь 31-летняя уроженка дагестанского селения Гимры Сакинат Байсултанова. Вечером 12 марта в дом на окраине Каира, где жила россиянка с четырьмя детьми, ворвались вооружённые люди в масках.

Подробности задержания впоследствии описала сестра Сакинат Меседо Байсултанова. По её словам, незнакомцы, среди которых была русскоговорящая женщина, начали расспрашивать хозяйку дома о местонахождении её бывшего мужа Ахмеда Алигаджиева, воевавшего против правительственных войск в Сирии. После этого Сакинат увезли в неизвестном направлении.

Ночью 24 апреля силовики, отмечает Меседо, совершили повторный визит в дом Сакинат.

На этот раз забрали четверых детей россиянки, а также её свёкра и свекровь — Магомеда Алигаджиева и Суад Хапизову. Те прилетели в Египет из Дагестана, чтобы приглядывать за детьми в отсутствие матери.

Примерно в это же время правоохранители совершили ещё несколько рейдов по домам выходцев из северокавказской республики. Всего за ночь были увезены 17 россиян, большинство из которых женщины и дети. В число задержанных попала и Меседо Байсултанова вместе с четырьмя детьми.

Экстремисты и их жёны

Как выяснил RT, у задержанных в Каире сестер Байсултановых оказалось непростое прошлое. До отъезда из России они проживали в горном ауле Гимры Унцукульского района Дагестана, а их мужья были связаны с террористическим бандподпольем.

Так, по данным источника RT в дагестанских силовых структурах, бывший муж Меседо Байсултановой Магомед Сулейманов являлся членом террористической организации «Имарат Кавказ»**. Он был ликвидирован в ходе спецоперации в 2015 году.

Мужу сестры Меседо Сакинат Байсултановой удалось уехать из России несколько лет назад.

Бывший глава администрации селения Гимры Алиасхаб Магомедов, знакомый с семьёй Алигаджиевых, рассказал RT, что в конце прошлого десятилетия боевик был амнистирован.

«За Ахмедом были кое-какие прегрешения, но в конце 2009-го его и нескольких его друзей амнистировали, — заявил RT Магомедов. — Потом с чистыми документами он поехал в Турцию».

Бывший глава сельской администрации отметил, что он также слышал о судьбе Алигаджиева-старшего, задержанного в Каире в доме своей невестки.

Магомед Алигаджиев

© Фото из личного архива

«Магомед — человек традиционной религии. У него есть магазин возле места гибели имама Газимагомеда, — отметил Алиасхаб. — Он нормальный человек, продавал хлеб и занимался благотворительностью. Знаю, что он ездил в Египет выручать внучат».

Мирная жизнь в Каире

Сейчас к поискам пропавших россиян подключился двоюродный брат Сакинат Гусейн Байсултанов, живущий на протяжении последних пяти лет в Стамбуле.

«Я сразу подумал, что пропажа Сакинат может быть связана с её бывшим мужем, — рассказал RT Байсултанов. — Поначалу я был уверен, что сестру скоро отпустят, так как она уже три года в разводе и не имеет никакого отношения к делам бывшего супруга».

По словам брата, Сакинат прожила в Египте около года. В Каире она зарабатывала мелким предпринимательством — занималась продажей средств традиционной мусульманской медицины. До этого она несколько лет прожила в Турции, там же она и развелась с Алигаджиевым.

На этот шаг супруги пошли по совету родственников, посчитавших, что участие Ахмеда в незаконных вооружённых формированиях несёт слишком много проблем для жены. Байсултанов подчеркнул, что его сестра никогда не была в Сирии, кроме того, она никогда не имела проблем с законом.

Прибыв в Каир 1 апреля, говорящий по-арабски Гусейн сразу отправился в полицию, чтобы справиться о судьбе сестры. В участке ему заявили, что им ничего неизвестно ни о задержании, ни тем более о местонахождении россиянки.

В ходе поисков он обратился к одному из адвокатов, которому удалось выяснить, что Сакинат была задержана сотрудниками египетской госбезопасности «Мухабарат Амн аль Кавми».

«Как я понимаю, адвокат лично встречался с кем-то из спецслужбистов, — вспоминает Байсултанов. — В беседе силовик подтвердил, что сестра была арестована из-за участия бывшего мужа в вооружённом конфликте в Сирии».

Как объяснил юрист, сотрудники госбезопасности удерживают его сестру в качестве инструмента давления на Алигаджиева, а единственное, что может помочь Сакинат, — это передача силовикам информации о её бывшем муже. Адвокат также рассказал, что это обычная практика египетских спецслужб.

В посольстве РФ в Каире уже заявили, что проверяют информацию о задержании россиян.

«Нам поступило заявление от родственников о задержании 17 уроженцев Дагестана, девять из которых несовершеннолетние дети», — заявили РИА Новости в российском посольстве.

Диппредставительство направило запрос египетской стороне и ожидает подтверждения и подробной информации о случившемся.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Имарат Кавказ» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.