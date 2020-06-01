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«В качестве эксперимента»: в Москве вновь разрешили прогулки и занятия спортом на улице

01 июня 2020, 09:50  •  58 • В России
С 1 июня в Москве для прогулок и занятий спортом вновь открыты городские парки и природные территории. Покинуть свои дома разрешено в том числе и всем жителям города старше 65 лет, за исключением лиц, у которых уже выявили или подозревают коронавирусную инфекцию COVID-19, а также тех, у кого есть признаки ОРВИ. Отметим, что заниматься спортом можно без ограничений ранним утром, а совершать прогулки — не более трёх раз в неделю и при соблюдении установленного властями графика. Добавим, что прогулки и занятия спортом разрешаются в рамках второго этапа смягчения ограничений в столице, введённых из-за COVID-19.
 
РИА Новости © Алексей Майшев
 

В понедельник, 1 июня, в Москве вступает в силу второй этап смягчения введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений. Помимо того что в городе возобновляют работу многие предприятия торговли и сферы услуг, также с этого дня жители Москвы могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. Так, открываются все городские парки и зелёные территории, за исключением парка «Зарядье».

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, «прогулочный режим» вводится в порядке эксперимента на две недели, до 14 июня.

«Новые правила прогулок могут показаться чрезмерно сложными. Я сам от них не в восторге. Но, утверждая эти правила, мы хотели решить три задачи одновременно. Во-первых, дать возможность москвичам не просто «выбегать на полчасика» из дома, а совершать полноценные длительные прогулки. Во-вторых, хотелось обойтись без введения ещё одной разновидности цифровых пропусков. И в-третьих, нужно избежать скопления большого количества людей, а значит, и риска новых заражений коронавирусом», — написал в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Отметим, что ранее в ряде стран также разрешили возобновить прогулки и занятия спортом на улице. Так, в Испании подобные послабления начали действовать уже со 2 мая. Был установлен ряд правил (радиус прогулок и временные интервалы), направленных на то, чтобы избежать массового скопления людей. При этом ответственный подход испанских граждан к правилам помог предотвратить новый всплеск числа выявленных случаев коронавируса в этой стране, которая сильнее всех пострадала от коронавирусной инфекции COVID-19.

Обратим внимание на то, что отсутствие какого-либо регулирования со стороны властей приводило к ухудшению эпидемиологической ситуации. Например, в Южной Корее 28 мая был зафиксирован самый большой рост числа заболевших COVID-19 (79) с начала апреля. Как писали местные СМИ, причина в том, что не соблюдались рекомендации, в частности касающиеся социального дистанцирования.

Также показательна ситуация со Швецией, где в апреле показатель смертности стал самым высоким начиная с декабря 1993 года — за месяц умерли 10,4 тыс. человек. Власти этой страны, в отличие от других скандинавских и европейских государств, отказались от каких-либо ограничительных мер во время эпидемии.

Кроме того, запоздалое введение ограничений негативно отразилось на Великобритании, где, по информации Financial Times, зафиксирован самый высокий уровень смертности от COVID-19 среди 19 стран мира, данные по которым проанализировало издание. В числе этих государств, в частности, США, Италия и Испания.

Прогулочный режим в Москве

Московский режим прогулок распространяется, по сути, практически на всех жителей города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Никакие пропуска для этого получать не нужно. Вместе с тем ужесточается масочно-перчаточный режим. Выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания, а перчатки надевать на работе, в общественном транспорте и объектах торговли. Напомним, штраф за нарушение масочно-перчаточного режима в транспорте составит 5 тыс. рублей, на улице и в помещениях — 4 тыс. рублей.

Подчеркнём, что в ряде других стран также действуют санкции за несоблюдение установленных правил и санитарных норм при пандемии. Так, в Чехии штраф за отсутствие маски составляет 10 тыс. крон (около $430), в Испании — €600, в Германии он и вовсе доходит до €5 тыс.

  • © sobyanin.ru

Между тем запрет на выход из дома по-прежнему сохраняется для тех, у кого выявлен или подозревается коронавирус, имеются признаки ОРВИ, и для лиц, совместно проживающих с ними. Также прогулки не предусмотрены для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, согласно постановлению Роспотребнадзора.

Власти Москвы также составили график прогулок для каждого дома, который будет опубликован на сайте mos.ru, интернет-портале «Яндекс» и в мобильных приложениях. Такое решение принято в связи с тем, что в период эпидемии нельзя допускать больших скоплений людей.

Как отметил глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, график прогулок определяется не по адресу фактического проживания, а по месту прописки. А члены одной семьи, по его словам, могут гулять вместе, даже если прописаны по разным адресам.

«Заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно, но только до 09:00. На обычные прогулки можно выходить с 09:00 до 21:00, но не более трёх раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной день», — пояснил Собянин.

По словам градоначальника, для прогулок и занятий спортом будут доступны любые открытые пространства (парки, скверы, природные территории). Однако рекомендуется ограничиваться радиусом в 2 км от места проживания.

При этом администрации объектов могут временно прекратить доступ в парк или в природную зону, если там будет слишком много людей. Узнать о загруженности можно будет на интернет-портале «Яндекс».

«Находясь на улице, следует соблюдать социальную дистанцию. Сохраняется запрет на использование элементов городской инфраструктуры — лавочек, беседок, детских и спортивных площадок, любых других объектов, прикосновение к которым может вызвать передачу инфекции другим людям», — заметил мэр столицы.

Он добавил, что в ходе прогулок или занятий спортом запрещается пользоваться общественным транспортом и транспортными средствами, которые оснащены двигателем (за исключением проезда к месту прогулки). В то же время не возбраняется использование велосипедов, самокатов, роликов и всех других видов спортивного инвентаря.

  • © sobyanin.ru

Сергей Собянин также подчеркнул, что во избежание недоразумений необходимо иметь при себе документы (можно воспользоваться скриншотами в смартфоне), которые подтвердят проживание по конкретному адресу. Контроль будет осуществляться выборочно полицейскими и сотрудниками административно-технической инспекции.

В Москве до 14 июня включительно действует режим повышенной готовности. К тому же в городе обязательно ношение масок и перчаток вне дома, а для передвижения на автомобиле или общественном транспорте необходимо оформлять цифровые пропуска.

Согласно последним данным, в столице в общей сложности был выявлен 180 791 случай COVID-19. При этом были выписаны 80 179 человек, вылечившихся от коронавируса. Вместе с тем от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями, скончались 2477 пациентов.

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