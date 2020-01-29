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В кабмине сообщили, что обязанности между вице-премьерами распределены

29 января 2020, 03:09  •  41 • Политика

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Информация о распределении обязанностей между вице-премьерами РФ в правительстве Михаила Мишустина опубликована на сайте кабмина.

В отношении каждого из девяти заместителей премьера, в том числе первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьера - главы аппарата кабмина Дмитрия Григоренко, указано, по каким вопросам они дают поручения федеральным органам исполнительной власти. Также прописано, координацию деятельности каких министерств и ведомств осуществляет тот или иной вице-премьер.

Так, например, Белоусов курирует Минэкономразвития и Минтранс (а также ряд федеральных служб и агентств), Виктория Абрамченко - Минсельхоз и Минприроды, Юрий Борисов - Минпромторг и Минэнерго, Татьяна Голикова - Минздрав, Минобрнауки, Минпросвещения и Минтруд, Марат Хуснуллин - Минстрой, Дмитрий Чернышенко - Минкультуры, Минспорт, Минсвязь, а Юрий Трутнев - Минвостокразвития.

Из числа подчиненных правительству министерств (еще ряд ведомств - МВД, МЧС, МИД, Минобороны, Минюст - подчинены напрямую президенту РФ) исключение составляет Минфин, координация деятельности которого не значится ни у кого из вице-премьеров.

В перечне распределения обязанностей указано также, в каком порядке вице-премьеры подменяют друг друга в периоды временного отсутствия.

Андрей Белоусов

Андрей Белоусов в должности первого вице-премьера РФ будет курировать мониторинг реализации нацпроектов, проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, а также целый ряд других вопросов. 

Там указано, в частности, что Белоусов "координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам" разработки основных направлений социально-экономического развития РФ и достижения национальных целей развития, а также мониторинга реализации национальных проектов. Также к его сфере деятельности отнесены вопросы проведения единой финансовой, кредитной и денежной политики, влияния бюджетной и налоговой политики на социально-экономическое развитие и ускорение темпов экономического роста, повышения результативности бюджетных расходов.

Среди ведомств, координацию деятельности которых осуществляет Белоусов, Минэкономразвития и Минтранс, ФАС, Росстат, Ространснадзор, Росавиация, Росавтодор и другие. Белоусов будет координировать также работу в сферах государственной инвестиционной политики, разработки ФЦП и госпрограмм, государственного регулирования финансовых рынков, страховой и аудиторской деятельности, госполитики в сфере корпоративного управления, государственного регулирования интеллектуальной собственности, выработки госполитики в сфере внешней торговли, совершенствования инвестиционного климата и так далее.

Также за Белоусовым - сферы таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, "защитных мер во внешней торговле" и "противодействия санкциям", указано на сайте кабмина. К обязанностям первого вице-премьера отнесена также общая координации деятельности межправительственных комиссий и вопросов участия России во Всемирной торговой организации.

К его ведению отнесен ряд национальных проектов - поддержка малого и среднего бизнеса, поддержка экспорта, рост производительности труда, а также стратегия развития и финансирования магистральной инфраструктуры в части транспорта. Кроме того, как указано на сайте, первый вице-премьер осуществляет общую координацию технологического развития и реализации Национальной технологической инициативы, деятельности АНО "Цифровая экономика" и институтов развития (ВЭБ.РФ, РФПИ и других), а также реализации инвестпроектов за счет средств Фонда национального благосостояния.

"На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим распределением обязанностей за Андреем Белоусовым, рассматривает [вице-премьер] Юрий Борисов", - указано на сайте кабмина.

Виктория Абрамченко

Виктория Абрамченко в должности вице-премьера будет курировать вопросы развития агропромышленного комплекса (АПК), экологии и недвижимости. 

Так, Абрамченко "координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам" разработки, реализации и контроля национального проекта "Экология", государственной политики в области агропромышленного комплекса, в том числе в области виноградарства, развития рыболовства, биотехнологий, а также госполитики в области лесопромышленного комплекса, природопользования и охраны окружающей среды, экологического надзора, в том числе государственного земельного надзора.

Кроме того, в ее компетенции - государственная политика в сфере земельных отношений (за исключением земельных вопросов в сфере градостроения и строительства транспортной и инженерной инфраструктуры), политика в области государственного кадастрового учета объектов недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, государственной кадастровой оценки, осуществления кадастровой деятельности.

Также среди полномочий Абрамченко вопросы государственной политики в области гражданского оборота недвижимости и в области геодезии, картографии и пространственных данных, присвоения наименований географическим объектам.

Вице-премьер будет курировать работу Минсельхоза, Минприроды, Росреестра, Россельхознадзора, Росгидромета, Росприроднадзора, Рослесхоза, Росводресурсов, Росрыболовства и Роснедр.

Алексей Оверчук

Вице-премьер Алексей Оверчук будет курировать участие РФ в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сотрудничество с государствами - участниками СНГ, государственную политику в сфере международных отношений РФ. 

Кроме того, Оверчук будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти, давать им поручения по вопросам, связанным с деятельностью БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) и "Большой двадцатки", взаимодействия РФ с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). К сфере его деятельности отнесено также содействие международному развитию и планирование и организация международных мероприятий с участием премьер-министра РФ.

До назначения 21 января 2020 г. заместителем председателя правительства РФ Оверчук занимал пост заместителя руководителя Федеральной налоговой службы.

Дмитрий Григоренко

Дмитрий Григоренко в должности главы аппарата правительства будет курировать государственное финансовое планирование, разработку бюджета, разработку и реализацию налоговой политики, а также целый ряд других вопросов. 

Сообщается, что Григоренко "координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам государственного финансового планирования, разработки и исполнения федерального бюджета, совершенствования бюджетной системы, разработки и реализации налоговой политики, а также управления государственным долгом и финансовыми активами Российской Федерации". Также к его сфере деятельности отнесены вопросы организации планирования работы правительства Российской Федерации, Аппарата правительства Российской Федерации, в том числе в части контроля за исполнением федеральными органами исполнительной власти решений, принимаемых правительством Российской Федерации.

Также глава аппарата правительства будет заниматься "вопросами контроля за исполнением федеральных законов, указов, распоряжений, поручений и указаний президента Российской Федерации, решений правительства Российской Федерации, поручений и иных решений председателя правительства Российской Федерации" и так далее.

Кроме того, Григоренко будет курировать государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также осуществлять координацию деятельности автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты", федерального государственного научно-исследовательского учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации" и федерального государственного бюджетного научного учреждения "Исследовательский центр частного права имени С. С. Алексеева при президенте Российской Федерации".

Марат Хуснуллин

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Марат Хуснуллин будет курировать развитие Крыма и Калининградской области, сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, а также координировать реализацию инфраструктурных проектов. 

В сообщении кабмина отмечается, что Хуснуллин "координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам <...> разработки и реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя, а также социально-экономического развития Калининградской области; социально-экономического сотрудничества с Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия". Также за ним закреплена координация "реализации инфраструктурных проектов в соответствии с перечнем, определенным президентом РФ или председателем правительства РФ". Хуснуллин будет курировать работу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в установленной сфере деятельности.

Вице-премьер будет заниматься вопросами разработки, реализации и контроля по национальным проектам в сфере жилья и городской среды, по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог, в сфере экологии в части федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление реки Волги". Ему также поручено заниматься реализацией транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Кроме того, в компетенцию Хуснуллина включены вопросы государственной жилищной политики, в том числе единого института развития в жилищной сфере; государственной политики в области ипотечного кредитования в установленной сфере деятельности; государственной политики в сфере комплексного социально-экономического развития субъектов РФ и муниципальных образований (за исключением субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа), включая вопросы межбюджетных отношений, территориального планирования, а также государственного финансового планирования, разработки и исполнения федерального бюджета в установленной сфере деятельности; государственной политики в сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, а также в сфере земельных отношений в границах населенных пунктов в целях реализации градостроительной политики и вне границ населенных пунктов в целях строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры". В ведение вице-премьера отданы темы "государственной политики в области технического регулирования в строительстве и промышленности строительных материалов, совершенствования санитарно-эпидемиологических требований (за исключением гигиенических нормативов), применяемых при осуществлении градостроительной деятельности, правил пожарной безопасности, экологических требований, технических норм и правил, иных нормативно-технических документов в сфере градостроительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства в установленной сфере деятельности".

Хуснуллину также поручено заниматься совершенствованием "контрольно-надзорной деятельности в установленной сфере деятельности, в том числе в части осуществления экологического надзора, технологического надзора, строительного надзора, совершенствования контрольно-надзорной деятельности в части регионального государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации автомобильных дорог, дорожной деятельности и безопасности дорожного движения; государственной политики в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий в установленной сфере деятельности <...>; государственной политики в области контрактной деятельности в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, реставрации и модернизации объектов капитального строительства; разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и обеспечения согласованности их деятельности; управления государственной собственностью; реконструкции объектов капитального строительства, вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участков; разработки, внедрения и развития цифровых технологий в установленной сфере деятельности; регионального развития (за исключением Дальневосточного федерального округа) и предоставления государственной поддержки".

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Кроме того, в перечне обязанностей вице-премьера значатся вопросы "развития системы мониторинга эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; формирования и реализации инвестиционной политики в форме капитальных вложений, в том числе федеральной адресной инвестиционной программы, в установленной сфере деятельности; совершенствования регуляторной среды, антимонопольной политики и развития конкуренции в установленной сфере деятельности".

Дмитрий Чернышенко

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назначен правительственным куратором информационного агентства ТАСС. К его компетенции также отнесена разработка, реализация и контроль нацпрограммы "Цифровая экономика", нацпроекта "Культура" и федерального проекта "Спорт - норма жизни", входящего в нацпроект "Демография". 

Помимо этого, Чернышенко должен будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти и давать им поручения по вопросам цифрового преобразования государственного управления, включая предоставление государственных услуг и осуществления контрольно-надзорной деятельности. В его компетенцию входит тема цифрового развития, в том числе создание условий для цифрового преобразования отраслей экономики и социальной сферы.

Вице-премьер также отвечает за государственную политику в области связи, массовых коммуникаций и СМИ. В ведении Чернышенко находятся вопросы государственного регулирования в области формирования государственных информационных ресурсов и регулирования тарифов на продукцию субъектов естественных монополий в сфере связи. Помимо этого, он курирует реализацию госпрограмм, федеральных проектов, национальных и межгосударственных программ, отраслевых программ и инновационных проектов государственного значения в области информационных технологий и связи.

Согласно распределению обязанностей вице-премьеров, Чернышенко отвечает за государственную политику в области культуры, за госрегулирование в области искусства, кинематографии, авторского права и смежных прав. К его компетенции отнесены вопросы государственной политики в области инновационной деятельности и государственного регулирования в области сохранения культурного наследия России, в том числе объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов страны, музейного, библиотечного и архивного фондов РФ. Вице-премьеру предстоит осуществлять взаимодействие с творческими союзами, другими общественными организациями, фондами, поддерживающими реализацию проектов и программ в области культуры, искусства, кинематографии, авторского права и смежных прав.

Зампред правительства будет курировать реализацию государственной национальной политики, государственной политики в сфере туризма, в сфере развития физической культуры, спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Таким образом, в обязанности Чернышенко войдет взаимодействие с международными и всероссийскими спортивными общественными организациями, проведение особо значимых спортивных мероприятий, а также взаимодействие с религиозными организациями.

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К числу курируемых Чернышенко ведомств и организаций, помимо ТАСС, относится Минкультуры, Минспорт, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Федеральное агентство связи, Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по делам национальностей, АНО "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации" и АО "Роснано".

На период временного отсутствия вопросы, закрепленные вице-премьером Чернышенко, рассматривает заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко.

Юрий Трутнев

Юрий Трутнев займется государственной политикой в области развития Северного Кавказа в должности вице-премьера - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе в новом составе кабинета министров. Эти обязанности Трутнев возьмет на себя помимо курирования традиционных направлений - развития Дальнего Востока и Арктики. 

Среди новых полномочий вице-премьера значатся вопросы "комплексного социально-экономического развития Северного Кавказа", а также госполитика "в области социально-экономического развития приоритетных территорий России, вопросы создания и функционирования свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития".

Помимо этого Трутнев сохранил в своем ведении вопросы комплексного социально-экономического развития дальневосточных регионов, контроля расходования направляемой этим субъектам РФ финансовой помощи, разработки и реализации государственных инвестиционных проектов, а также повышения инвестиционной привлекательности дальневосточных регионов. Он также продолжит контролировать разработку и реализацию в ДФО различных госпрограмм, а также следить за реализацией мер по комплексному социально-экономическому развитию Арктической зоны Российской Федерации. Трутнев продолжит курировать работу Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Юрий Борисов

Вице-премьер РФ Юрий Борисов будет курировать в правительстве не только вопросы промышленности и обеспечения национальной обороны, как раньше, но и топливно-энергетического комплекса. 

В распределении говорится, что Борисов "координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам: государственной политики в области промышленности; государственной политики в области топливно-энергетического комплекса и электроэнергетики; государственной политики в сфере технического регулирования в установленной сфере ведении; разработки, реализации и контроля комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части энергетики; обеспечения национальной обороны, правоохранительной деятельности, мобилизационной подготовки Российской Федерации и управления государственным материальным резервом".

Также в его компетенцию входят вопросы "выполнения государственной программы вооружения, государственного оборонного заказа и программ развития оборонной, атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности; развития и применения системы ГЛОНАСС, в том числе в гражданском секторе; государственной политики в области технологического надзора и атомного надзора в установленной сфере ведения; экспортного контроля в отношении товаров, информации, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств доставки оружия массового поражения, иных видов вооружения и военной техники".

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Кроме того, за Борисовым закреплены темы "реализации согласованной военно-технической политики в рамках Организации Договора о коллективной безопасности; государственной политики в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами; обеспечения государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; обустройства государственной границы Российской Федерации; выработки предложений по созданию системы подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации".

Борисов будет координировать деятельность министерства промышленности и торговли, министерства энергетики, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (в установленной сфере деятельности), Федерального агентства по государственным резервам; Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; Федерального медико-биологического агентства; Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"; Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".

Татьяна Голикова

Татьяна Голикова будет координировать реализацию национальных проектов в сфере демографии, здравоохранения, образования, науки, социальную и миграционную политику, государственную политику в области биотехнологий, в сфере химической и биологической безопасности. Информация о распределении обязанностей в новом составе правительства РФ опубликована на сайте кабмина вечером во вторник.

Там указано, в частности, что Голикова "координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам" разработки, реализации и контроля национальных проектов в сфере науки, демографии, здравоохранения и образования, государственной демографической и миграционной политики, государственной политики в сфере здравоохранения. Голикова также займется государственной политикой в области оборота лекарственных средств и политикой в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений и трудовой миграции, включая вопросы оплаты труда, государственной политикой в области биотехнологий, в сфере химической и биологической безопасности.

Голикова будет осуществлять координацию деятельности Минздрава, Минпросвещения, Министерства науки и высшего образования, Минтруда, Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и других ведомств.

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