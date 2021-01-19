В кабмине скептически оценили идею подачи воды в Крым из Днепра

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Надеяться на благосклонность украинцев не приходится

Заместитель министра экономразвития высказался по поводу перспективы восстановления водоснабжения Крымского полуострова силами Незалежной. По мнению Сергея Назарова, рассчитывать на подобное могут только авантюристы.



Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что в ближайшее время украинцы точно не вернут потоки воды на территорию полуострова. Сейчас главная задача федеральных и местных властей – поэтапно реализовывать проект по налаживанию водоснабжения Крыма.

Так в беседе с журналистами РИА "Новости" Назаров ответил на вопрос, обсуждается ли на высоком уровне шанс вернуть водные ресурсы в Крым из Днепра. До того, как украинцы перекрыли канал, воды этой реки обеспечивали до 85% потребностей на полуострове.

К слову, накануне глава Крымской республики Сергей Аксенов призвал не ждать чудес с водоснабжением на полуострове.