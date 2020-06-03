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В кабмине раскрыли четыре козыря России

03 июня 2020, 09:55  •  118 • Политика
Денис Мантуров. Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Сила духа и наука помогут РФ занять лидирующие позиции на мировой арене
О конкурентных преимуществах нашей страны по сравнению с другими государствами рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
По его мнению, Россию отличают наука, сила духа, высококвалифицированные кадры и богатые природные ресурсы.
Как пояснил глава министерства, национальный дух позволяет россиянам и стране в целом оперативно решать задачи любой сложности и достигать поставленных целей, передает "РИА Новости".
Второй козырь российского государства – научные достижения, которые обеспечивают стране возможность занимать достойное место на международной арене, отмечает URA.RU.
Кроме того, наши недра богаты природными ресурсами, что позволяет добывать дешевые энергетические ресурсы.
Четвертый козырь России – это наличие высококвалифицированных кадров во всех сферах экономики, указывает "ФедералПресс".
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что правительство предложило изменить Налоговый кодекс для спасения экономики.

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