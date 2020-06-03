В кабмине раскрыли четыре козыря России

Денис Мантуров. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Сила духа и наука помогут РФ занять лидирующие позиции на мировой арене

О конкурентных преимуществах нашей страны по сравнению с другими государствами рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его мнению, Россию отличают наука, сила духа, высококвалифицированные кадры и богатые природные ресурсы.

Как пояснил глава министерства, национальный дух позволяет россиянам и стране в целом оперативно решать задачи любой сложности и достигать поставленных целей, передает "РИА Новости".

Второй козырь российского государства – научные достижения, которые обеспечивают стране возможность занимать достойное место на международной арене, отмечает URA.RU.

Кроме того, наши недра богаты природными ресурсами, что позволяет добывать дешевые энергетические ресурсы.

Четвертый козырь России – это наличие высококвалифицированных кадров во всех сферах экономики, указывает "ФедералПресс".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что правительство предложило изменить Налоговый кодекс для спасения экономики.