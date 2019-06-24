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В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

24 июня 2019, 04:09  •  37 • Политика

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазом". Об этом заявил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины", - сказал представитель кабмина.

Он подчеркнул, что концепция строящегося "Северного потока - 2" не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам и "это касается как Украины, так и других стран". "Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлемых условиях после 2019 года. Для того, чтобы это произошло, необходимо урегулировать отношения между заинтересованными компаниями, согласовать экономические условия и создать атмосферу, способствующую нормальному диалогу", - сказал Приходько.

Отвечая на вопрос, будет ли тема "Северного потока - 2" и украинского транзита подниматься во время переговоров в Гавре в понедельник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, представитель кабмина РФ отметил, что российская сторона готова "обсуждать любую тематику, в том числе связанную с поставками российского газа в Европу". Приходько напомнил, что, учитывая рост спроса в Европе на энергоносители, Москва выступает за диверсификацию маршрутов поставок за счет использования новой и уже существующей инфраструктуры при условии наличия экономической привлекательности и целесообразности таких проектов.

Как подчеркнул первый замглавы аппарата кабмина, "Северный поток - 2" является сугубо экономическим проектом, связанным с ростом спроса на газ в Европе из-за снижения угольной и атомной энергогенерации. "Новый газопровод обеспечит устойчивые и рентабельные поставки российского газа по кратчайшему пути от месторождений на Ямале до потребителей в Европе", - отметил чиновник.

Новый трубопровод и старый транзит

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Его запуск ожидается до конца 2019 года.

Украина выступает против сооружения этого газопровода, поскольку, по мнению Киева, это вредит экономическим интересам страны. Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.

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