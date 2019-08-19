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В кабинете замгенпрокурора Украины нашли прослушку

19 августа 2019, 17:09  •  98 • Украина
В кабинете заместителя генпрокурора Украины Анжелы Стрижевской нашли прослушивающее устройство, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
 
@gp.gov.ua Facebook
 

«В субботу в служебном кабинете заместителя Генерального прокурора обнаружили несанкционированные прослушивающие спецсредства. На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт», — написала она в Facebook.

По её словам, в данном случае «прослушка» не была санкционирована никем из руководства Генпрокуратуры, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро регулярно расследует против него от пяти до 15 дел.

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