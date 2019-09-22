Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Спихнем Кремлю - пусть кормит": Гаспарян напомнил о предупреждениях У...
«Изолирует сама себя»: как на Украине решают вопрос с участием в осенней сессии ...
Порошенко оценил последствия нового «майдана» на Украине
"Американцы не приходят просто позагорать": Эксперт о переброске войск...
Главная / Украина

В кабинете главы ГБР Украины нашли аппаратуру для прослушки

22 сентября 2019, 00:39  •  61 • Украина
Руководитель Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушки.
 
© РИА Новости
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на Telegram-канал Трубы.

«Сегодня в моём кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит прослушка в одном месте или в нескольких — выясняем, как и то, к кому она приведёт», — написал директор ГБР.

По словам Трубы, с помощью данного оборудования неизвестные записали много конфиденциальной информации о состоянии производств, которые он обсуждает со следователями.

Ранее Печерский райсуд Киева разрешил ГБР изъять из офиса президента Украины секретные документы по инциденту в Керченском проливе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
21 сентября 2019, 14:54
Украинские пограничники опробуют американскую модель охраны границ
21 сентября 2019, 11:39
СМИ: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
21 сентября 2019, 18:24
Эстонскому министру не удастся умалить значение подвига советских солдат
21 сентября 2019, 18:09
Трамп прокомментировал сообщения о его разговоре с Зеленским
21 сентября 2019, 18:09
Отказавшиеся покидать шахту украинцы поднялись на поверхность
21 сентября 2019, 01:54
«Ориентация на пересмотр итогов войны»: как Европарламент объявил пакт Молотова — Риббентропа причиной Второй мировой
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 сентября 2019, 03:09
"У меня нет слов, кроме...": Писатель Быков помечтал о Дуде-президенте. Соловьев и Гаспарян оценили
20 сентября 2019, 00:09
"Имена!" Немецкий следователь поставил опасный ультиматум Нидерландам по МН17
21 сентября 2019, 08:39
Днепр не наш, а канал наш: Киев на будущее пригрозил Москве из-за водной блокады
17 сентября 2019, 00:39
"Когда-то вы были врагами": Зал с одобрением выслушал строки Корана, процитированные Путиным
18 сентября 2019, 15:39
"Ради жизни граждан": Киев заявил о подготовке к отводу сил, но с одним условием
17 сентября 2019, 23:09
Ранены трое военнослужащих: что известно о нападении браконьеров на российских пограничников в Японском море
15 сентября 2019, 22:39
"Либеральные ценности незыблемы": Глава Альфа-банка решил поспорить с Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.