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В кабинете главы ГБР Украины нашли аппаратуру для прослушки
22 сентября 2019, 00:39 • 61 • Украина
Руководитель Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушки.
© РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на Telegram-канал Трубы.
«Сегодня в моём кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит прослушка в одном месте или в нескольких — выясняем, как и то, к кому она приведёт», — написал директор ГБР.
По словам Трубы, с помощью данного оборудования неизвестные записали много конфиденциальной информации о состоянии производств, которые он обсуждает со следователями.
Ранее Печерский райсуд Киева разрешил ГБР изъять из офиса президента Украины секретные документы по инциденту в Керченском проливе.
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