В кабинете главы ГБР Украины нашли аппаратуру для прослушки

Руководитель Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушки.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на Telegram-канал Трубы.

«Сегодня в моём кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит прослушка в одном месте или в нескольких — выясняем, как и то, к кому она приведёт», — написал директор ГБР.

По словам Трубы, с помощью данного оборудования неизвестные записали много конфиденциальной информации о состоянии производств, которые он обсуждает со следователями.

Ранее Печерский райсуд Киева разрешил ГБР изъять из офиса президента Украины секретные документы по инциденту в Керченском проливе.