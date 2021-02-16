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В кабинах украинских локомотивов машинисты жгут костры для обогрева стекла

16 февраля 2021, 19:00  •  205 • Украина

Износ подвижного состава «Укрзализныци» превысил показатель в 95%. Всё чаще поездка на поездах становится настоящим испытанием как для пассажиров, так и железнодорожников.

На странице «Форум железнодорожника» в Facebook обнародовано видео, на котором машинист горящей бумагой отогревает стекло локомотива.

«Вот такая ситуация на сегодняшний день в кабинах локомотивов, в которых отсутствует стеклообогреватель. Вот таким вот образом оттаиваем окна, потому что видимость... видите... это видимость помощника машиниста... ничего не видно вообще... корка льда... машинист оттаивает лобовое стекло, хотя бы маленькое окошко... чтобы было видно сигналы... так что Жмак (Жмак Владимир, председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" — ред.) — железнодорожники не заслуживают на повышение зарплаты...? Да...? И есть вопрос к руководству — почему нет этих стеклообогревателей..? Почему эти локомотивные бригады должны так страдать..?» — говорит на видео помощник машиниста.

Его коллеги отмечают, мол радуйся, что у тебя еще дворники работают.

«Я это тоже проходил. И на каждого остановке чистил снаружи», — пишет подписчик группы Александр Глотов.

«Я ставлю кружку с водою перед лобовухой, кипятильник на 50 вольт и постоянно кипит до Одессы. 1 литр воды выкипает», — поделился советом Василий Колесников.

Возмущенные подписчики отмечают, что действительно управляют «развалюхами», и дают прогнозы, что «через два года уже может и «Укрзализницы» не будет, а сейчас на одном колесе вагоны ездят, ездят ну значит есть ещё кому эти вагоны и тянуть, и в составы собирать, а когда вагоны развалятся то и люди не нужны будут».

Также, в комментариях под видео звучат призывы выходить на всеукраинскую забастовку железнодорожников.

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