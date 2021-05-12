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В израильском Лоде объявлено особое ЧП
12 мая 2021, 07:35 • 99 • Политика
В израильском городе Лод из-за столкновений между арабами и евреями введено особое чрезвычайное положение. Решение закрепил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
После экстренного совещания премьера с руководством полиции, главами минобороны и министерства внутренней безопасности было принято решение о введении ЧП. Нетаньяху призвал как можно скорее восстановить мир и порядок не только в Лоде, во всех частях страны. Также известно, что принято решение о введении дополнительных батальонов пограничной полиции в город.
Так, 7 мая обострился палестино-израильский конфликт. Израиль и сектор Газа обменялись массированными ракетными ударами. Погибли мирные жители, в том числе дети.
Вечером 11 мая ХАМАС информировало о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива. Изначально боевики сектора Газа начали атаку для поддержки палестинских демонстрантов в восточной части Иерусалима.
Ранее премьер Биньямин Нетаньяху пригрозил палестинцам. Он заявил, что те "заплатят кровью" за ракеты в сторону Израиля. Израильский глава Минобороны Бени Ганц анонсировал удары по сотням объектов в секторе Газа, подготовка к которым уже начата военными.
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