В израильском Лоде объявлено особое ЧП

В израильском городе Лод из-за столкновений между арабами и евреями введено особое чрезвычайное положение. Решение закрепил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

После экстренного совещания премьера с руководством полиции, главами минобороны и министерства внутренней безопасности было принято решение о введении ЧП. Нетаньяху призвал как можно скорее восстановить мир и порядок не только в Лоде, во всех частях страны. Также известно, что принято решение о введении дополнительных батальонов пограничной полиции в город.

Так, 7 мая обострился палестино-израильский конфликт. Израиль и сектор Газа обменялись массированными ракетными ударами. Погибли мирные жители, в том числе дети.

Вечером 11 мая ХАМАС информировало о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива. Изначально боевики сектора Газа начали атаку для поддержки палестинских демонстрантов в восточной части Иерусалима.

Ранее премьер Биньямин Нетаньяху пригрозил палестинцам. Он заявил, что те "заплатят кровью" за ракеты в сторону Израиля. Израильский глава Минобороны Бени Ганц анонсировал удары по сотням объектов в секторе Газа, подготовка к которым уже начата военными.