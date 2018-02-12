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В Израиле призвали Россию примирить их с Сирией и Ираном
12 февраля 2018, 16:54 • 144 • Политика
Израильский эксперт Офер Зальцберг считает, что Россия могла бы взять на себя роль посредника в деле разрешения конфликта между его страной, Ираном и Сирией.
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