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В Израиле призвали Россию примирить их с Сирией и Ираном

12 февраля 2018, 16:54  •  144 • Политика
Израильский эксперт Офер Зальцберг считает, что Россия могла бы взять на себя роль посредника в деле разрешения конфликта между его страной, Ираном и Сирией.

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