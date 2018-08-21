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В Израиле после завершения службы разрешат забирать оружие домой

21 августа 2018, 04:09  •  28 • В мире
В Израиле решили, что для повышения безопасности в стране после окончания службы все солдаты должны забирать свое оружие по месту жительства.
В Израиле всем, кто закончил срочную службу, будет позволено оставить при себе личное оружие. Так как в стране всеобщая воинская обязанность, служат и женщины, и мужчины, речь идет о том, что каждый год в стране будет увеличиваться количество оружия в личном пользовании на сотни тысяч единиц.
О таком кардинальном изменении правил оборота оружия в Израиле объявило Министерство внутренней безопасности. Министр Гилад Эрдан подписал изменения в правила оборота огнестрельного оружия. Теперь после окончания службы израильские солдаты не должны сдавать на лицензию. Кроме того, им позволено оставить и само оружие. Оно может находиться у них все то время, пока они числятся в резерве.
Власти уверяют, что такая мера приведет к повышению безопасности в обществе. В настоящий момент в собственности израильтян - порядка 150 тысяч пистолетов. Новые правила увеличат их количество на сотни тысяч единиц.

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