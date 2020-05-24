Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали...
Из-за фатальной ошибки Украина превратится в непроходимое болото
Главная / Аналитика

В Израиле открывается судебный процесс над Нетаньяху

24 мая 2020, 03:55  •  31 • Аналитика
© РИА Новости / Евгений Биятов
Первый в истории Израиля судебный процесс, где главным обвиняемым станет действующий премьер-министр, начнётся в Иерусалимском окружном суде в воскресенье в 15.00. Судейская коллегия из трех судей приступит к рассмотрению обвинений против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по делам о коррупции и обмане общественного доверия.
По решению суда на первом заседании глава правительства обязан присутствовать лично, чтобы ознакомиться с заключением прокуратуры и сообщить суду, понятны ли ему выдвинутые обвинения. Просьбы Нетаньяху освободить его от присутствия на первом заседании, направленные в прокуратуру и в суд, были отклонены обеими инстанциями.
Первое заседание суда носит технический характер, на нем, как и на последующих заседаниях, будет обсуждаться порядок ведения слушаний, а адвокатам обвиняемого будет предоставлена возможность в течение определенного времени ознакомиться с содержанием дела. Предполагается, что суд заслушает около 300 свидетелей обвинения, и, по мнению юристов, дело Нетаньяху займёт как минимум несколько месяцев, но может растянуться и на несколько лет, поскольку на каждом этапе слушаний стороны могут подавать апелляции в Верховный суд.
Следствие по делу Нетаньяху продолжалось около трёх лет. Прокуратура сформулировала обвинения против премьер-министра более года назад, затем осенью 2019 состоялись досудебные слушания, по результатам которых генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит выдвинул обвинения против премьера. В январе 2020 года, после того, как премьер отозвал из Кнессета свою просьбу о предоставлении ему судебного иммунитета, дело было передано в суд. Первое заседание, назначенное на 17 марта, было перенесено из-за пандемии коронавируса на 24 мая. За время отсрочки Нетаньяху успел сформировать новую правительственную коалицию и привести 35-е правительство Израиля к присяге, положив конец политическому кризису, длившемуся в стране полтора года. Верховный суд Израиля 6 мая разрешил Нетаньяху в очередной раз сформировать и возглавить правительство, несмотря на выдвинутые против него обвинения.
Самые серьезные обвинения Нетаньяху - в получении взятки - выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla!.
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
Дело о позитивном освещении должностного лица в прессе в обмен на встречные услуги является для израильской судебной системы прецедентным. Судьям впервые придётся принять решение о том, можно ли считать подобного рода отношения со СМИ коррупцией и обманом общественного доверия.
Кроме Нетаньяху, в рамках судебного процесса на скамье подсудимых окажутся другие фигуранты дел "2000" и "4000", которые обвиняются в предоставлении Нетаньяху позитивного освещения в СМИ в обмен на политические услуги. Против Нетаньяху должны дать показания три государственных свидетеля - бывшие чиновники, заключившие сделку с прокуратурой и получившие иммунитет от судебного преследования. По решению суда, процесс над Нетаньяху не будет транслироваться в прямом эфире вопреки просьбам целого ряда израильских СМИ.
По мнению юристов, судебный процесс над Нетаньяху может завершиться как полным оправданием и снятием обвинений, так и условным сроком и даже тюремным заключением.
Ранее на скамье подсудимых оказывались бывший президент Израиля Моше Кацав (обвинения в изнасилованиях и сексуальных домогательствах) и премьер-министр Эхуд Ольмерт (обвинения в коррупции), однако перед началом судебного процесса оба политика ушли в отставку. Кацав был отстранен от должности генпрокурором страны в 2007 году, а вскоре после этого добровольно ушел в отставку за 10 месяцев до начала суда. Предшественник Нетаньяху на посту премьер-министра Эхуд Ольмерт из-за коррупционных скандалов добровольно покинул свой пост в сентябре 2008 года. В 2014 году суд приговорил Ольмерта к шести годам лишения свободы, однако в декабре 2015 года приговор экс-премьеру был смягчен с шести лет до 18 месяцев.
Решение по делу Ольмерта принимала судья Ривка Фридман-Фельдман, считающаяся одной из наиболее квалифицированных специалистов в области уголовного права. Она же возглавит и судейскую коллегию на процессе против Нетаньяху. Также в судейскую коллегию войдут судьи Моше Бар-Ам и Одед Шахам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
23 мая 2020, 06:55
Ужалить "Роснефть" побольнее: Госдеп пытается, но не поспевает
23 мая 2020, 15:55
Милан Кнежевич: ситуация в Черногории на грани апокалипсиса
23 мая 2020, 15:55
Почти в нокауте: что будет с шоубизом после пандемии?
23 мая 2020, 05:55
Пандемия: не ищите чёрную кошку в тёмной комнате
23 мая 2020, 11:55
«Ослябя» против «Микасы»
23 мая 2020, 11:55
Спад российской экономики неминуем. В Минэкономразвития спрогнозировали глубину и продолжительность
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 мая 2020, 00:55
Мосийчук опубликовал фото с места гибели депутата Давиденко и утверждает, что тот был...
24 мая 2020, 00:55
Украинская чемпионка Колесник вызвала на бой украинскую пропагандистку Янину Соколову
24 мая 2020, 00:55
Италия – вирусно-экономический кризис грозит перерасти в вирусно-политический
24 мая 2020, 00:55
Коалиция социалистов и демократов на грани или уже за гранью?
24 мая 2020, 01:50
«Решение не принесёт пользы»: почему Афганистан отказывается от российских вертолётов...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 мая 2020, 12:55
Сколько ещё областей потеряет Украина, и что ждёт Донецк и Луганск?
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Аверьянов
18 мая 2020, 16:40
Тимошенко сделала сенсационное заявление. Последние новости на Украине
17 мая 2020, 19:55
"Кричащая сенсация" по МН17: Независимый эксперт разбил версию с "Буком" в микрочастицы
23 мая 2020, 10:55
Самые мрачные прогнозы подтвердились: В мире появился новый эпицентр COVID-19
22 мая 2020, 12:55
Американская подлость против российской колонны разбилась о находчивость русских в Сирии
17 мая 2020, 08:55
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.