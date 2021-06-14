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В Израиле новый премьер-министр: Речь Нетаньяху обернулась скандалом

14 июня 2021, 00:15  •  87 • Политика
В Израиле новый премьер-министр Нафтали Беннет принёс присягу. Речь его предшественника Биньямина Нетаньяху обернулась скандалом.
13 июня состоялась церемония, на которой принёс присягу новый премьер-министр Израиля. Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет - 13-й человек, который занимает эту должность.
В своей речи он взял на себя обязательство хранить верность своей стране и её законам.
"Обязуюсь преданно исполнять обязанности премьера и решения Кнессета", - произнёс новый глава израильского кабмина.
Биньямин Нетаньяху занимал должность премьер-министра Израиля в течение 12 лет. Сейчас Кнессет (парламент) называет его деятельность "бессмысленной". За последние два года Нетаньяху четырежды пытался сформировать новый состав правительства, но потерпел фиаско. Политика захлестнула волна критики за проводимую в связи с коронавирусом политику. По мнению оппонентов, власти действуют неблагоразумно, из-за чего у Израиля возникли большие проблемы в экономике.
Выступая в Кнессете, Нетаньяху заявил, что новое руководство страны не справится с теми государственными проблемами, которые необходимо решать. Например, оно не сможет провести операцию внутри Ирана, чтобы помешать Тегерану получить ядерное оружие.
Выступление обернулось скандалом. Кто-то из израильских парламентариев, не дожидаясь окончания речи, встал и вышел из зала, а кто-то преспокойно спал, не обращая внимания на слова "сбитого лётчика".

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