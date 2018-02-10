|
В Измайловском соборе прошла акция памяти погибшего в Сирии летчика Романа Филиппова
10 февраля 2018, 14:24 • 95 • В России
Летчик Роман Филиппов не сдался врагам живым. 3 февраля его штурмовик Су-25 в небе над Сирией сбили террористы. Роман катапультировался и дал бандитам бой уже на земле. Но силы были неравны. Тяжело раненный, Филиппов дождался, когда они подойдут поближе — и взорвал гранату. Он погиб, но погибли и двое террористов.
Панихиду отслужили по всем воинам, погибшим в Сирии.Фото: Олег ЗОЛОТО
Роману было 33 года. У него осталась жена и четырехлетняя дочка.
Президент России присвоил Филиппову звание Героя России посмертно. В родном Воронеже в последний путь его пришли проводить больше 30 тысяч человек.
Акции памяти летчика прошли во многих городах России и зарубежом. В Петербурге организаторами выступили... сирийцы. Многие из них живут в Северной столице несколько лет, если не десятилетий.
Собравшиеся держали в руках фотографии Романа Филиппова.Фото: Олег ЗОЛОТО
Панихида в Троице-Измайловском соборе началась в 13.00. По словам корреспондента «КП», уроженцы Сирии держали в руках фотографии Романа Филиппова. Пришли и простые петербуржцы.
Как пояснили организаторы, панихиду отслужили не только по Филиппову, но и по всем воинам, погибшим на сирийской земле.
После панихиды участники возложили цветы на Аллее славы у Измайловского собора.
Подпишитесь на нас
95
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
04 февраля 2018, 00:24
|
06 февраля 2018, 04:54
|
05 февраля 2018, 09:24
|
09 февраля 2018, 03:08
|
07 февраля 2018, 01:54
|
05 февраля 2018, 17:24
|
06 февраля 2018, 01:39