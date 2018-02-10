В Измайловском соборе прошла акция памяти погибшего в Сирии летчика Романа Филиппова

Летчик Роман Филиппов не сдался врагам живым. 3 февраля его штурмовик Су-25 в небе над Сирией сбили террористы. Роман катапультировался и дал бандитам бой уже на земле. Но силы были неравны. Тяжело раненный, Филиппов дождался, когда они подойдут поближе — и взорвал гранату. Он погиб, но погибли и двое террористов.

Панихиду отслужили по всем воинам, погибшим в Сирии.Фото: Олег ЗОЛОТО

Роману было 33 года. У него осталась жена и четырехлетняя дочка.

Президент России присвоил Филиппову звание Героя России посмертно. В родном Воронеже в последний путь его пришли проводить больше 30 тысяч человек.

Акции памяти летчика прошли во многих городах России и зарубежом. В Петербурге организаторами выступили... сирийцы. Многие из них живут в Северной столице несколько лет, если не десятилетий.

Собравшиеся держали в руках фотографии Романа Филиппова.Фото: Олег ЗОЛОТО

Панихида в Троице-Измайловском соборе началась в 13.00. По словам корреспондента «КП», уроженцы Сирии держали в руках фотографии Романа Филиппова. Пришли и простые петербуржцы.

Как пояснили организаторы, панихиду отслужили не только по Филиппову, но и по всем воинам, погибшим на сирийской земле.

После панихиды участники возложили цветы на Аллее славы у Измайловского собора.