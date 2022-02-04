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В издании El Pais отмолчались на вопрос о "сливе" ответа США и НАТО

04 февраля 2022, 21:55  •  45 • В мире
Главный редактор международной редакции издания El Pais Люсия Абельян заявила, что газета не может раскрывать свои источники.
Обвинения со стороны США в том, что "слив" их ответа на предложения России о гарантиях безопасности был инициирован Москвой, не нашли подтверждения. В испанской газете El Pais, где и был опубликован ответ от США и НАТО, отмолчались на вопрос об информаторах.
Как заявила главный редактор международной редакции издания Люсия Абельян, журналисты не будут называть свои источники.
Ранее в издании появился конфиденциальный ответ от США и НАТО на предложения России. В нём говорилось, что представители Запада готовы продолжать обсуждение вопросов безопасности, но не намерены отказываться от расширения военного блока на восток и возвращения его военной инфраструктуры к границам 1997 года.
После обнародования документов в США намекнули, что утечка организована русскими. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. По её словам, пометки на обнародованном документе были теми же самыми, которые были на переданном нам экземпляре. "Копии документа, которые были переданы союзникам, имели другие пометки", - сказала она.
В Кремле ответили, что американские коллеги "очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой".
В редакции газеты El Pais объяснили, почему у некоторых складывается представление, что "слив" организован Москвой. По словам Абельян, США, выдвигая свою версию, по всей видимости, руководствовались тем, что ранее русские публично выразили желание, чтобы письменные ответы США и НАТО были обнародованы.
"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что мы не можем раскрывать источники, - отметила она в беседе с ТАСС. - Я понимаю, что США говорят так, потому что изначально публично как министр Лавров, так и другие представители сказали, что они хотят, чтобы были опубликованы документы. То есть они были стороной, которая продемонстрировала готовность к публикации".

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