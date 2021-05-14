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В июне Байден должен показать Путину "кузькину мать"

14 мая 2021, 14:35  •  45 • Политика
Издание National Review опубликовало статью бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности и бывшего посла США в Организации Объединённых Наций Джона Болтона. Политик в материале настаивает на лишении России "серой зоны" между ней и НАТО, ищет новые и раздувает старые тлеющие конфликты. Цель Болтона - столкнуть Россию и Украину в кровавой схватке, принять всех в НАТО в пику Москве, пишет ИноСМИ. В июне в Европе, как рассчитывает Болтон, нынешний президент США Джо Байден должен показать президенту Владимиру Путину "кузькину мать".
ИноСМИ опубликовало перевод статьи Джона Болтона в National Review, посвящённой противостоянию России и НАТО. Как говорится в предисловии перевода, американский "кровожадный стратег" рассчитывает, что нынешний президент США Джо Байден покажет президенту Владимиру Путину "кузькину мать" уже в июне этого года.
В частности, Болтон настаивает, что Вашингтон должен набрать тяжёлый "дипломатический вес", чтобы не дать расшириться "серой зоне" между Россией и НАТО, в противном случае это якобы грозит нестабильностью в регионе.
Бывший советник Трампа настаивает на включении Грузии и Украины в НАТО, а также на работе с Молдавией и Белоруссией, на которых, по его мнению, Москва пока оказывает сильное влияние. Болтон уверен, что при успехе Вашингтона перед Россией встанет ребром вопрос: присоединяться к Западу или противостоять ему.
Однако пока, полагает политик, администрация Джо Байдена делает недостаточно в этом направлении. Болтон раскритиковал визит госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, отметив, что политик продемонстрировал лишь "риторическую болтовню", отступив даже от того, что делали высокопоставленные чиновники команды Трампа, из-за чего Путин, должно быть, пришёл в "полный восторг".
Болтон считает, что Байден может показать "кузькину мать" Путину летом, во время почти совпадающих по времени июньских саммитов "Большой семёрки" и НАТО в Лондоне и Брюсселе.
"И если в следующем месяце он не сможет нанести здесь необходимый удар, то впереди будут лежать проблемы и для Украины, и для Америки, и для Европы", - заключил автор статьи.

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