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В итальянском аэропорту обнаружили странные "посылки" в Киев: Были замаскированы под гуманитарку

16 марта 2022, 09:40  •  67 • В мире
Работники аэропорта итальянского города Пиза взбунтовались против отправки на Украину странного груза. Он был замаскирован под гуманитарную помощь, но на самом деле в тюках оказались оружие и взрывчатка.
В аэропорту имени Галилео Галилея, расположенном в Пизе, проходит акция протеста - работники воздушной гавани выступают против отправки военного груза на Украину. Они выяснили, что вместо продуктов питания и товаров первой необходимости в Киев хотят отправить различное вооружение.
Как следует из заявления профсоюзной организации, которая выступила инициатором акции протеста, она намечена на субботу. Представители профсоюза уточнили, что работники аэропорта отказались выполнять погрузку.
В профсоюзе назвали две причины своего протеста: во-первых, организация в целом не поддерживает планы по отправке Киеву оружия, а во-вторых, пизанский аэропорт не является военным и отправка с него вооружения противоречит технике безопасности. При этом неподалёку находится военный аэродром.
Пока никакой реакции от итальянских властей не последовало.
Работники аэропорта выяснили, что под видом гуманитарного груза к отправке на Украину готовили оружие разного типа, а также взрывчатку и обмундирование. Эту "гуманитарку" планировалось сначала доставить на военные базы США и НАТО в Польше, а затем переправить на Украину.

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