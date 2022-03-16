В итальянском аэропорту обнаружили странные "посылки" в Киев: Были замаскированы под гуманитарку

Работники аэропорта итальянского города Пиза взбунтовались против отправки на Украину странного груза. Он был замаскирован под гуманитарную помощь, но на самом деле в тюках оказались оружие и взрывчатка.

В аэропорту имени Галилео Галилея, расположенном в Пизе, проходит акция протеста - работники воздушной гавани выступают против отправки военного груза на Украину. Они выяснили, что вместо продуктов питания и товаров первой необходимости в Киев хотят отправить различное вооружение.

Как следует из заявления профсоюзной организации, которая выступила инициатором акции протеста, она намечена на субботу. Представители профсоюза уточнили, что работники аэропорта отказались выполнять погрузку.

В профсоюзе назвали две причины своего протеста: во-первых, организация в целом не поддерживает планы по отправке Киеву оружия, а во-вторых, пизанский аэропорт не является военным и отправка с него вооружения противоречит технике безопасности. При этом неподалёку находится военный аэродром.

Пока никакой реакции от итальянских властей не последовало.

Работники аэропорта выяснили, что под видом гуманитарного груза к отправке на Украину готовили оружие разного типа, а также взрывчатку и обмундирование. Эту "гуманитарку" планировалось сначала доставить на военные базы США и НАТО в Польше, а затем переправить на Украину.