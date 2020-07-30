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В Италии требуют выхода страны из Евросоюза и еврозоны

30 июля 2020, 22:05  •  53 • В мире
«Европа – это сумма эгоизмов отдельных стран»
Итальянский сенатор Джанлуиджи Парагоне (Gianluigi Paragone) учредил новую партию с целью добиться выхода Италии из Европейского союза. Название и символику партии сенатор пока держит в тайне.
Свои усилия Парагоне намерен координировать с партией главного британского евроскептика Нейла Фараджа, с которым он уже встречался в Лондоне. «Мы не можем больше терпеть шантаж стран, которые не уважают [государственный] престиж Италии», – заявил сенатор после встречи, подчеркнув, что только по-настоящему суверенное государство, такое как Великобритания, сумеет преодолеть экономические трудности, вызванные распространением коронавируса.
Накануне на саммите ЕС после долгих переговоров было подписано соглашение о создании фонда восстановления экономики (Recovery Fund), из которого Италии предполагается выделить €209 млрд. Премьер-министр Джузеппе Конти пообещал, что эти деньги изменят облик страны. Однако от подписания соглашения до получения денег – дистанция огромного размера.
«Вы верите, что эти деньги достанутся итальянцам? Они будут перетекать из банка в банк, а граждане не увидят ни копейки… Не существует такого понятия как европейский гражданин. Европа – это сумма эгоизмов отдельных стран. Рано или поздно всё это развалится»,
– заявил сенатор Парагоне в интервью La Repubblica.
В 2002 году итальянцы были одним из самых «проевропейских» народов. 79% граждан Италии доверяли Евросоюзу. Сейчас уровень доверия составляет всего 39%. Причины – в долговом кризисе, в неспособности ЕС справиться с потоками мигрантов, осаждающих побережье Южной Европы, в социальной дестабилизации, спровоцированной эпидемией.
Парагоне – сторонник отказа от евро в пользу национальной валюты. «Евро полностью разрушил жизнь итальянцев. Пора говорить о выходе Италии из ЕС и из еврозоны. Я не верю, что евро незаменим… И не верю, что Европа сможет исправиться», – сказал он.
На данный момент партия Парагоне – самая евроскептическая сила в стране. Градус её евроскептицизма превосходит антиевропеизм таких известных итальянских партий, как движение «Пять звёзд» и «Лига Севера».
«Они хотят изменить Европу, а мы хотим из неё уйти» – так охарактеризовал Парагоне разницу во взглядах со своими конкурентами.
Соб. корр. ФСК
Фото: Gazzetta del Sud

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