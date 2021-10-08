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В Италии разгорелся скандал из-за внучки Муссолини

08 октября 2021, 18:30  •  195 • Политика
Фото: Mauro Scrobogna / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Римское общество в ужасе от сложившейся ситуации
В Риме возник неожиданный скандал. Внучка лидера фашистов в Италии в 20 веке Бенито Муссолини Ракеле приковала внимание СМИ и соцсетей. За нее на выборах в городской совет проголосовали больше, чем за других кандидатов. Многие итальянцы приняли данный факт с возмущением.
Ракеле Муссолини уже пять лет входит в римский горсовет. Однако цифры голосования, прошедшего в начале октября, удивили. 47-летняя итальянка пошла на выборы от правой оппозиционной партии "Братьев Италии". Возмущенная часть римского общества указывает на то, что ни в одном другом государстве наследница фашистского диктатора не смогла бы стать политиком, пишет РИА "Новости". 
Например, журналист авторитетнейшей Corriere della Sera Массимо Грамеллини считает, что выдвинувшая внучку партия играет на тех людях, которые с теплыми чувствами вспоминают Муссолини. 
Сама Ракеле заявила Il Giornale, что за нее отдали голоса те, кто оценивает ее работу на благо страны, а не фамилию и прошлое ее семьи. 
Однако интервью Муссолини не успокоило итальянцев. Параллельно с этим случился другой скандал – ее партию обвинили в нелегальном финансировании, а одного из лидеров Карло Фиданцы – в приверженности к расизму и антисемизму.
Теперь итальянцам предстоит второй тур выборов, который определит в том числе, кто будет руководить Римом. 

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