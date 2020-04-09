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Сообществу Старого Света на фоне эпидемии не хватает сплоченности

Евросоюз может не пережить вспышку COVID-19, он рискует потерпеть неудачу как проект. Об этом заявил премьер Италии Джузеппе Конте, сообщает BBC News в четверг, 9 апреля.

По его мнению, в новых условиях ЕС должен действовать адекватным и скоординированным образом, чтобы помочь странам, наиболее пострадавшим от коронавируса. Итальянский премьер назвал эпидемию вызовом для европейцев, который стал самым большим испытанием со времен Второй мировой войны.

Конте отметил, что среди членов ЕС возникли внутренние противоречия из-за предложений разных стран идей о преодолении болезни и ее последствий, в том числе – по выпуску специальных "коронавирусных облигаций".

"Если мы не воспользуемся возможностью вдохнуть новую жизнь в европейский проект, риск провала будет реальным", – сказал Конте, который дал первое интервью британским СМИ после начала пандемии, разразившейся в Италии семь недель назад.

Комментируя свои шаги по предотвращению развития заразы в стране, итальянский премьер подчеркнул, что "сделал бы то же самое", то есть не стал бы, как в Китае, жестко ограничивать конституционные права граждан, блокируя Республику. Если бы он так поступил при первых очагах распространения инфекции, "люди бы приняли" его "за сумасшедшего", добавил Конте.

Также глава правительства категорически опроверг политическую подоплеку помощи Москвы итальянцам в борьбе с COVID-19, поскольку Рим выступает против антироссийских санкций в ЕС. Он заметил, что его "глубоко оскорбляет" эта "настоящая инсинуация".

"Это оскорбление правительства Италии... а также Владимира Путина, который никогда не мечтал бы использовать это в качестве рычага (давления)", – резюмировал Конте.

Накануне, осевшие в Италии украинцы сочинили петицию к местным властям, требуя объяснить, что такого делают в Республике российские военные вирусологи.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в стране составляет 139 тысяч 422 пациента. По этому показателю Италия опустилась на третью строчку в мире, впереди идут США и Испания. Однако по умершим Республика пока твердо занимает первое место – 17 тысяч 699 человек.

