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В Италии потребовали строго наказать сенатора за твит о России

23 ноября 2021, 21:50  •  128 • Политика
Фото: Barbara Boensch / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Просвещенные европейцы совсем позабыли о свободе слова
Ряд европейских государств с каждым днем становится все дальше от основ демократии. Например, некоторые политики готовы расправиться с итальянским сенатором лишь за то, что он разместил на своей странице в социальной сети твит, посвященный Российской Федерации.
Под опалу попал глава постоянной комиссии итальянского сената по иностранным делам Вито Петрочелли. Сенатор решил отреагировать на скандал вокруг местной газеты La Repubblica. Напомним, в этом издании вышла разгромная статья, направленная против российского лидера Владимира Путина.
На газетную провокацию отреагировали в нашем МИД. Там подчеркнули, что подобного рода материалы серьезно портят отношения между Россией и Италией.
Сенатор решил поразмышлять на эту тему и опубликовал в "Твиттер" пост с вопросом о том, может ли глава этой газеты портить отношения между двумя странами. Петрочелли не стал делиться личным мнением, а лишь задал вопрос своей аудитории.
Однако этого вполне хватило для того, чтобы разгорелся громкий скандал. Оппонентом итальянца стала евродепутат Пина Пичьерино. Деятельница начала требовать отставки сенатора. Кроме того, проблемы появились у главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, который является однопартийцем опального сенатора. Министру начали задавать неудобные вопросы о том, придерживается ли его партия "Движение пяти звезд" общему европейскому курсу.
Напомним, официальная представительница российского МИД Мария Захарова в ответ на скандальную статью предложила итальянцам топить свои дома газетами La Repubblica.

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