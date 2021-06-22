В Италии отказываются от обязательного ношения масок

С конца июня в Италии намерены отменить обязательный масочный режим. При этом ходить без масок можно будет в областях, считающимися безопасными с эпидемиологической точки зрения.

В Италии после отмены комендантского часа объявили о готовности отменить обязательный масочный режим. Как сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца, отменить масочный режим планируется 28 июня.

При этом ранее называлась более поздняя дата. Предполагалось, что итальянцы откажутся от требования носить маску в середине июля.

Но в результате эксперты пришли к выводу, что ковидное ограничение можно убрать раньше.

Указывается, что маску можно будет не надевать в областях безопасных с эпидемиологической точки зрения. Однако СИЗ следует иметь при себе и надевать на загруженных улицах, а также в любом закрытом помещении - от магазинов до общественного транспорта, поездов и самолетов.