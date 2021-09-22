В Италии на пшеничном поле появились 11 огромных русских букв и голубые глаза

Крестьяне из итальянского Кастаньяро были на днях крайне озадачены, когда увидели на пшеничном поле 11 загадочных русских букв исполинского размера, а над ними - ярко-голубые глаза и неуловимо знакомая борода.

Впрочем, загадка вскоре разрешилась: оказывается, гигантское изображение создал на поле известный художник Дарио Гамбарин. Он решил почтить таким образом память великого русского писателя Фёдора Достоевского, со дня рождения которого в ноябре исполняется 200 лет.

63-летний мастер рассказал, что использовал для создания огромной картины старенький трактор. Колоссальный портрет русского писателя дополняют голубые глаза и окладистая борода.



Фото: скриншот youtube Фото: скриншот youtube

Снизу Гамбарин разместил не менее впечатляющих размеров надпись на русском "Достоевский", а сверху украсил свой шедевр цитатой писателя, но уже на итальянском: "Красота спасёт мир".

"Красота и гармония спасут нас от пандемии", - уверен художник. Это не первый его опыт создания гигантских изображений: ранее он "рисовал" на полях огромные портреты Данте, Греты Тунберг, Бетховена и даже Джо Байдена.