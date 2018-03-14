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В Италии из-за британской авиабомбы эвакуировали целый город
14 марта 2018, 08:39 • 78 • В мире
В Италии эвакуировали более 20 тысяч человек из-за авиабомбы времен войны.
Эхо войны. Из-за авиабомбы времен Второй мировой в Италии эвакуировали практически целый город. Сообщается, что более 20 тысяч жителей Фано спешно покинули свои дома и квартиры.
Градоначальник Марке Массимо Сери заявил на своей странице в соцсети, что свое жилище должны покинуть все те, кто находится в 2-километровом радиусе. А это весь центр города, южные кварталы и набережная.
Сообщается, что в числе эвакуированных объектов находятся также городская больница и железнодорожный вокзал. Сейчас на месте работают военные саперы. Известно, что это авиабомба английского производства весом 225 килограмм. В ближайшее время ее отвезут в море и там подорвут.
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