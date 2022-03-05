|
В Италии арестованы яхты двух русских миллиардеров - Мордашова и Тимченко
05 марта 2022, 04:00 • 61 • Политика
Миллиардеры Алексей Мордашов и Геннадий Тимченко лишились своих яхт, которые находились в Италии.
Яхта "Леди М" Мордашова арестована в порту города Империя. Принадлежащее Тимченко судно "Лена" конфисковано итальянскими властями в Сан-Ремо. Юристы владельцев не смогли помешать аресту. Информацию об этом опубликовала итальянская газета La Repubblica. В материале Тимченко и Мордашов названы "близкими к Путину олигархами". Оба гражданина России были включены в санкционный список, подготовленный Евросоюзом в связи со спецоперацией на Украине.
Кроме того, была конфискована вилла в Тоскане экс-депутата Госдумы Олега Савченко.
Ранее "Первый русский" сообщал об аресте в Германии яхты Алишера Усманова. Стоимость судна оценивается в 600 млн долларов.
Подпишитесь на нас
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 марта 2022, 15:00
|
28 февраля 2022, 02:40
|
01 марта 2022, 16:45
|
04 марта 2022, 03:30
|
03 марта 2022, 05:05
|
01 марта 2022, 10:55
|
02 марта 2022, 14:00