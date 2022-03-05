В Италии арестованы яхты двух русских миллиардеров - Мордашова и Тимченко

Миллиардеры Алексей Мордашов и Геннадий Тимченко лишились своих яхт, которые находились в Италии.

Яхта "Леди М" Мордашова арестована в порту города Империя. Принадлежащее Тимченко судно "Лена" конфисковано итальянскими властями в Сан-Ремо. Юристы владельцев не смогли помешать аресту. Информацию об этом опубликовала итальянская газета La Repubblica. В материале Тимченко и Мордашов названы "близкими к Путину олигархами". Оба гражданина России были включены в санкционный список, подготовленный Евросоюзом в связи со спецоперацией на Украине.

Кроме того, была конфискована вилла в Тоскане экс-депутата Госдумы Олега Савченко.

Ранее "Первый русский" сообщал об аресте в Германии яхты Алишера Усманова. Стоимость судна оценивается в 600 млн долларов.