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«В историю можно попасть, а можно вляпаться»

21 октября 2019, 19:54  •  117 • Украина
Прав был Дональд Трамп, обронив на встрече с Владимиром Зеленским максиму, вынесенную в заголовок. Премьер Гончарук за неделю ухитрился вляпаться трижды. Сначала он выступил на концерте, устроенном нацистами в Киеве, - одним из устроителей мероприятия оказался Андрей Медведько, предполагаемый убийца журналиста Олеся Бузины. Затем Гончарук неловко публично оправдывался за свою мнимую научную степень – диплом, мол, не той системы. Наконец, Гончарука обвинили в сексуальном домогательстве.
Интрига в том, что обвинил Гончарука «радикал» Игорь Мосийчук, который и сам неплохо разбирается в теме, ибо погружён в неё достаточно глубоко. Обвинение для украинских реалий, впрочем, необычное – Гончарук якобы сексуально домогался своего подчинённого. А именно, сына знакомого Мосийчука, работающего в аппарате главы правительства. Вообще-то нехорошие слухи о сомнительной ориентации премьера, и правда, ходили. Но вот так, чтобы кто-то взял и публично ткнул носом, причём, указав пальцем на жертву домогательства, - такого ещё не было.
Заявления в полицию, впрочем, пока нет. Нет и публичного заявления жертвы домогательств. Впрочем, едва ли Мосийчук рискнул бы озвучить откровенную ложь – для такого в Киеве есть немало фигур помельче. Примечательно, что Мосийчук – даром, что представляет в политике «радикалов» Олега Ляшко, - близок к ультра-правым, к тем же организаторам киевского скандального концерта, на котором побывали премьер и министр его правительства. Выходит, походя ткнули носом и наци – мол, кого вы приглашаете на свои мероприятия?! Между тем, украинские издания неоднократно писали, что Мосийчука и его шефа Ляшко связывают не только тесные партийные узы, но и некоторые пристрастия, принимаемые не всеми. Про Гончарука, впрочем, тоже писали – мол, и женщинами-то он не интересуется, мало того, откровенно их избегает, а вот молоденьких мальчиков – наоборот.
Три скандала за неделю – многовато даже для Украины. Скорее всего, в отношении Гончарука последуют оргвыводы. Нет, разумеется, ему не укажут на дверь, тем паче, что по принятому депутатами закону правительству Украины дан годичный иммунитет. Но из публичной политики Гончаруку придётся ретироваться, дабы не усугублять своего положения и не подставлять Зеленского.

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