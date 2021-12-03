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В истории с "Арктик СПГ-2" обнаружились странности

03 декабря 2021, 17:30  •  302 • Политика
Фото: Rosatom / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Запрет Парижа на инвестирование больше похож на санкции отдельно взятой страны ЕС против РФ
Попытка Франции помешать увеличению производства сжиженного газа на Ямале выглядит, по меньшей мере, странно. На это указал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Накануне стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон предпринял попытку заблокировать российский проект "Арктик СПГ-2", запретив французским банкам финансировать строительство. Поводом послужила забота об экологии: дескать, завод хотят построить в регионе, который очень подвержен изменениям климата.
"СПГ добывают многие страны – и США, и Австралия, и Катар, и даже в самой Европе Норвегия, однако опасным для природы и климата признается только российский СПГ-завод",
– обратил внимание Юшков. Тот же Катар вынужден охлаждать метан до -160°С при температуре на улице +50°С. На Ямале при морозе -50°С охлаждение метана требует гораздо меньше энергии, соответственно, парниковых выбросов тоже меньше.
По мнению эксперта, мы стали свидетелями проявления политики двойных стандартов европейской страны, бьющейся за "зеленую" энергетику.
"Скорее всего, это не климатически, а политически мотивированные претензии к конкретному СПГ-проекту в России",
– цитирует "Взгляд" Игоря Юшкова. По его мнению, запрет на инвестирование со стороны Парижа больше походит на введение санкций отдельно взятой страны ЕС против России. И это тоже странно. Особенно учитывая, что в "Арктик СПГ-2" значительную долю имеет французская TotalEnergies. Да и финансирование уже согласовано с российскими и зарубежными банками, так что реального влияния ни на российский проект, ни на экологию демарш французского правительства не окажет.
А вот на раздумья наводит, особенно на фоне дефицита газа в ЕС. Даже в Европе уже признали, что "Газпром" четко исполняет обязательства по поставкам газа в ЕС, в отличие от американских поставщиков, которые быстренько перенаправили свои танкеры в Азию, где больше платят. Но создавать конкуренцию СПГ США почему-то мешают сами члены Евросоюза.

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