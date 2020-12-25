В истории Евромайдана появился китайский след

Одной из целей США, поддерживавших Евромайдан, был срыв наметившихся крупных проектов, о которых режим Виктора Януковича договаривался с Китаем, заинтересованным в экспансии в Европу.Об этом в эфире NEWSONE заявил экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.«Когда правительство Януковича вело переговоры об Ассоциации с ЕС, параллельно очень скрыто от всех вели переговоры с Китаем о таком же сотрудничестве. И вот эти переговоры с Китаем были настолько успешны в тот период, что позволяли Украине отказаться от сотрудничества с МВФ, с Европейским банкам, с Мировым банком и с Евросоюзом.По предварительной договорённости китайцы планировали вложить в экономику Украины в виде кредитов на сумму не менее 50 миллиардов долларов. И вот этих вот условий – НАБУ создать, антикоррупционные, Сытника – там того не было.Китайцы не работают так, как работает МВФ, и политических требований таких не было, чистый бизнес.И вот тогда, в 2013 году, когда переговоры с КНР выходили в официальную плоскость межправительственных контактов и подписания соглашений, вот тогда и случился этот самый Майдан, который мы всегда вспоминаем в таких случаях.Если бы не случилось Майдана, то он очень могло бы быть, что наши контакты на финансовом рынке были бы перемещены в сторону КНР. И вот тут неизвестно кто бы выиграл от этого – Европейский союз, Россия или Украина.США в глобальном геополитическом противостоянии с РФ ищут механизмы влияния и воздействия на руководство России, и одним из таких элементов является воспрепятствование сближению России и Китая, потому что военно-политический союз двух стран такой мог бы просто расколоть США пополам. Этот союз – это как страшный сон для любого американского президента.И вот в борьбе против такого возможного слияния США пойдут на любые жертвы. Если в жертву нужно принести такую страну как Украина, они это сделают с легкостью. Они уничтожат Украину, чтобы не произошло вот этого слияния.Я не случайно напомнил о том, что сама Украина искала возможности сближения с Китаем, и когда были договоренности прежнего режима (заклейменного позором сегодня) не менее 50 млрд долларов вложить в украинскую экономику, нам бы не нужны были эти кредиты, нам не нужны были кредиты МВФ, нам не нужна было бы американская помощь и европейская, кстати, тоже.Тогда бы Украина работала по другим законам и в других юрисдикциях. Вот это, вполне возможно, и стало причиной, по которой свергали власть Януковича, используя этот самый Майдан, технологии соответствующие.Именно с этой целью была развязана война на Донбассе и все, что происходило после, это и есть та самая технологическая цепочка направленная на укрепление геополитических позиций США и, наоборот, на уменьшение влияния России, Китая», – сказал Ренат Кузьмин.