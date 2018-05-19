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В исполкоме СНГ прокомментировали решение Украины об отзыве своих представителей

19 мая 2018, 17:09  •  77 • Украина
Руководитель пресс-службы исполкома СНГ Владимир Никаноров прокомментировал решение Киева об отзыве представителей Украины из всех уставных органов содружества.
 
globallookpress.com © Sergey Kovalev/Russian Look
 

По его словам, подобное происходит не в первый раз.

«Задайте украинской стороне (вопрос. — RT): кого персонально они отозвали на этот раз? Дело в том, что в аппарате исполкома (СНГ) сейчас нет сотрудников от Украины», — цитирует Никанорова РИА Новости.

При этом он добавил, что, отозвав в 2014 году своих представителей, новых назначений Украина не произвела.

«Прежде, до 2014 года, в исполкоме представители Украины занимали достаточно высокие должности: заместитель председателя, директор департамента, заместитель директора департамента», — заключил Никаноров.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ.

19 мая на Украине отмечается День Европы для демонстрации стремления к сближению со странами ЕС.

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