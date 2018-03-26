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В Испании задержан совершавший атаки на банки России украинский хакер
26 марта 2018, 16:09 • 138 • Украина
Испанская полиция задержала в Аликанте гражданина Украины, одного из самых опасных хакеров мира, в том числе организовавшего атаки на российские банки. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на главу МВД Испании Хуана Игнасио Соидо.
globallookpress.com © Lisa Forster
Отмечается, что 34-летний украинец занимался взломом банкоматов и банков в более чем 40 странах мира.
Расследование длилось около трёх лет.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на данные испанского МВД, атакам подверглись 300—400 российских банков, из 50 кредитных учреждений деньги были похищены.
Ранее сообщалось, что организатора международной преступной платформы, известной как Avalanche, задержали в Киеве.
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