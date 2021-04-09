В Испании раскрыли план США против ЕС: "Лучшее, что могут сделать, - развязать войну на Украине"

Жители Испании обвинили США в намерении развязать войну на Украине. "Если США хотят вставлять палки в колёса евро и военной независимости Европы, лучшее, что они могут сделать, - это развязать войну на Украине", - гласят комментарии в испанских СМИ.

Стремление Украины скорее вступить в НАТО на фоне эскалации конфликта в Донбассе вызывает тревогу у жителей Испании. Об этом они пишут в комментариях к соответствующему материалу испанской газеты El País.

Поводом для беспокойства стало заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вступление его страны в НАТО - это единственный способ остановить войну в Донбассе. Рядовые испанцы уверены, что всё с точностью наоборот - вступление Незалежной в альянс только разожжёт пламя войны, отмечает РИА ФАН.

Всю эту ситуацию создали заговорщики с Запада… А если начнётся война и кто-то вмешается в Крым, входящий в состав России, Россия всех уничтожит,

- пишет читатель под ником Regreso al Futuro.

Хотел бы я посмотреть на лицо США, если бы в Канаде и Мексике стояли бы российские войска,

- добавляет читатель под ником LFKGB.

Если США хотят вставлять палки в колёса евро и военной независимости Европы, лучшее, что они могут сделать, - это развязать войну на Украине,

- отмечает Gabriel Méndez.

Напомним, что США только подогревают воинственные настроения в Киеве. Вашингтон заявляет, что окажет помощь Украине в случае войны с Россией.