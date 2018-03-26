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В Испании пойман атаковавший сотни российских банков хакер с Украины

26 марта 2018, 19:39  •  120 • В мире
Глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо заявил, что полиция его страны задержала гражданина Украины, возглавлявшего команду хакеров, атаковавших банки в России и по всему миру.
Министерство внутренних дел Испании сообщает о задержании украинского хакера, подозреваемого в кибернетических атаках на российскую банковскую систему. По данным испанской стороны, этот человек является лидером организованной преступной группировки, которая в свое время смогла получить доступ почти ко всем банкам в России.
"Им удалось получить доступ, например, практически ко всем банкам в России", — отмечает глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо.
В любом случае, Россия не была единственной целью для кибератак со стороны задержанного и его подельников. Задержанный, утверждает министр, "стоит за организацией сотен хакерских атак по всему миру". По словам чиновника, он "опустошал банкоматы" и "счета".
Общий ущерб, нанесенный кредитным организациям в различных странах, составляет около одного миллиарда долларов. Операция по задержанию хакера, проведенная полицией Испании совместно с правоохранительными органами ряда других стран, является одной из самых важных побед на ниве борьбы с киберпреступностью, резюмирует Хуан Игнасио Соидо.

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