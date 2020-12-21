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В Испании намерены разрешить эвтаназию: Социалисты продвинули аморальный закон
21 декабря 2020, 03:46 • 90 • В мире
Социалистическая рабочая партия Испании продвинула аморальный закон, и конгресс его уже одобрил, хотя несогласных было немало. В Испании намерены разрешить эвтаназию.
В нижней палате испанского парламента 198 членов проголосовали за законопроект о декриминализации эвтаназии. Противников было немало - 138 человек, большинство из которых представляют Народную партию и партию VOX. Они выступают за паллиативную помощь.
Испанским врачам намерены разрешить умерщвлять пациентов. Но не всех, а только смертельно больных, если они испытывают психические или физические страдания, признаваемые медиками невыносимыми. Причём человек должен не только написать заявление на уход из жизни, но ещё и как минимум четырежды подтвердить своё намерение.
Закон не вступит в силу до тех пор, пока его не одобрит сенат.
Если законопроект в итоге примут, то Испания станет четвёртой европейской страной, где подобное разрешено. Вне Европы есть только два государства, где этот не верный ни с моральной, ни с духовной точки зрения шаг допустим.
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