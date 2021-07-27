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В исчезновении белорусского диспетчера замешаны "люди с белыми лицами": Версия журналиста
27 июля 2021, 18:55 • 127 • В мире
Свою версию загадочного исчезновения белорусского диспетчера, ранее посадившего самолёт с Протасевичем, высказал журналист Константин Придыбайло. Он считает, что в этой истории главная вина лежит на "людях с чистыми белыми лицами", которые на словах выступают за всё хорошее и светлое, то есть за революцию.
Сегодня утром СМИ сообщили, что исчез диспетчер "Белаэронавигации" Олег Галегов - тот самый, который посадил в Минске самолёт Ryanair с создателем Telegram-канала NEXTA на борту. В рабочем шкафчике исчезнувшего диспетчера не обнаружили вещей. "Сегодня все на ушах", - говорят источники, знакомые с ситуацией.
На работе о его намерениях никто не знал. 3 июля он просто не появился на рабочем месте. На звонки мужчина не отвечает, удалил аккаунты в соцсетях.
По словам журналиста Константина Придыбайло, есть несколько версий случившегося, но лично он, пообщавшись с белорусскими силовиками, склоняется к тому, что Галегов просто не выдержал давления со стороны так называемых "змагаров", то есть сторонников госпереворота в Белоруссии.
"Они пришли к нему в соцсети, к его жене, к его детям", - предположил Придыбайло в беседе с Царьградом.
- расширил свою мысль эксперт.
Придыбайло добавил, что, вероятнее всего, диспетчер уехал в Грузию, поскольку он этнический грузин.
В этой ситуации государство, конечно, должно было вмешаться и защитить человека, который просто выполнял свою работу. "Но ещё больше вопросов именно к людям, которые за всё светлое, чистое, знаете, с такими чистыми белыми лицами, "мы за революцию". А потом они начинают просто мешать жизни людей, которые просто выполняют свою работу", - отметил Придыбайло.
- уверен журналист.
Придыбайло уверен, что всё случившееся должно остаться на совести людей, которые якобы борются за всё хорошее против всего плохого - "в итоге они и делают всё плохое".
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