В исчезновении белорусского диспетчера замешаны "люди с белыми лицами": Версия журналиста

Свою версию загадочного исчезновения белорусского диспетчера, ранее посадившего самолёт с Протасевичем, высказал журналист Константин Придыбайло. Он считает, что в этой истории главная вина лежит на "людях с чистыми белыми лицами", которые на словах выступают за всё хорошее и светлое, то есть за революцию.

Сегодня утром СМИ сообщили, что исчез диспетчер "Белаэронавигации" Олег Галегов - тот самый, который посадил в Минске самолёт Ryanair с создателем Telegram-канала NEXTA на борту. В рабочем шкафчике исчезнувшего диспетчера не обнаружили вещей. "Сегодня все на ушах", - говорят источники, знакомые с ситуацией.

На работе о его намерениях никто не знал. 3 июля он просто не появился на рабочем месте. На звонки мужчина не отвечает, удалил аккаунты в соцсетях.

По словам журналиста Константина Придыбайло, есть несколько версий случившегося, но лично он, пообщавшись с белорусскими силовиками, склоняется к тому, что Галегов просто не выдержал давления со стороны так называемых "змагаров", то есть сторонников госпереворота в Белоруссии.

"Они пришли к нему в соцсети, к его жене, к его детям", - предположил Придыбайло в беседе с Царьградом.

Человек не выдержал этого давления, которое оказывают диванные революционеры, они не выходят на улицы, их вообще нет, нигде не видно, они просто находятся в соцсетях. Они просто накинулись на соцсети человека, человек испугался, выполняя свою работу, и принял решение вернуться на родину,

- расширил свою мысль эксперт.

Придыбайло добавил, что, вероятнее всего, диспетчер уехал в Грузию, поскольку он этнический грузин.

В этой ситуации государство, конечно, должно было вмешаться и защитить человека, который просто выполнял свою работу. "Но ещё больше вопросов именно к людям, которые за всё светлое, чистое, знаете, с такими чистыми белыми лицами, "мы за революцию". А потом они начинают просто мешать жизни людей, которые просто выполняют свою работу", - отметил Придыбайло.

Этот человек кто? Он диспетчер. Он выполнил свою работу. Поступило сообщение об опасности на рейсе. Он посадил самолёт. Всё. То, что на него накинулись, это уже другая история,

- уверен журналист.

Придыбайло уверен, что всё случившееся должно остаться на совести людей, которые якобы борются за всё хорошее против всего плохого - "в итоге они и делают всё плохое".