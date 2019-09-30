Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Об экономической модели Германии 1930-х годов
Мировой психоз и глобальная ценность США. Воскресный Вечер с Соловьевым от 29.09...
Под предлогом «демократизации»: почему ЕС займётся финансированием независимых С...
Валдайский кворум: клуб готовит рекомендации руководству страны
Главная / Политика

В Иркутской области назвали слухами сообщения об отставке Левченко

30 сентября 2019, 16:54  •  6 • Политика
Власти Иркутской области заявили, что информация об отставке губернатора региона Сергея Левченко является ложной. Об этом телеканалу РЕН ТВ 30 сентября рассказали в пресс-службе правительства области.
«Мы ничего не знаем о тех людях, которые в Кремле заявляли РБК. Мы считаем, что это слухи, которые тиражируют наши политические оппоненты. Никакой информации об отставке мы не получали», — отметили они.
Ранее 30 сентября в правительстве также рассказали, что в настоящее время Левченко находится на работе, и на ближайшую неделю для чиновника уже составлен график мероприятий.
О том, что в Кремле планируют снять губернатора с поста, накануне сообщило РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. По словам одного из собеседников агентства, Левченко может уйти этой осенью во время ротации губернаторского корпуса.
Левченко возглавил Иркутскую область осенью 2015 года. Его полномочия истекают в 2020 году. Летом этого года в Иркутской области прошел сильнейший паводок. Президент России Владимир Путин трижды посещал регион, и в июле подверг местные власти жесткой критике из-за неудовлетворительной работы по ликвидации последствий стихии. Глава государства также остался недоволен ходом распределения гуманитарной помощи и недостаточным информированием граждан.
Затем еще один скандал разгорелся вокруг главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирины Алашкевич. В середине августа в Сети появилась скандальная запись, на которой чиновница (позднее она признала подлинность аудио) называет пострадавших от паводков быдлом и бичевней, нелицеприятно высказывается об их внешнем виде и заявляет, что в центрах временного содержания они живут лучше, чем «было в их хлеву».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



6
Источник
Похожие новости
30 сентября 2019, 11:39
Горсовет Симферополя принял отставку главы администрации по собственному желанию
30 сентября 2019, 03:54
Валдайский кворум: клуб готовит рекомендации руководству страны
29 сентября 2019, 09:39
МИД РФ в ответ послу США напомнил, что в делах Бута, Ярошенко и Бутиной нет доказательств
28 сентября 2019, 22:39
Пушков оценил прозвучавшие в бундестаге призывы ослабить санкции против России
29 сентября 2019, 18:09
В Крыму ответили на отказ Киева возобновить пассажирское сообщение
30 сентября 2019, 14:54
Рябков рассказал о визовой войне между Россией и США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 сентября 2019, 23:39
В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена
28 сентября 2019, 11:09
Одним махом семерых побивахом. Вместе с собой
24 сентября 2019, 04:54
США хотят запереть Россию в Чёрном море
24 сентября 2019, 04:54
Срывающуюся на крик в ООН 16-летнюю шведку пожалели и вспомнили ее диагноз
29 сентября 2019, 08:24
Унижаться нельзя отказаться. Олимпийская запятая для Кремля
23 сентября 2019, 22:09
«Справляемся вместе»: как живёт 21-летняя девушка, усыновившая шестерых братьев и сестру
27 сентября 2019, 17:24
«Маски сброшены»: Москва ответила Вашингтону на санкции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.