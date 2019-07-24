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В Иркутской области дистанцировались от нового "Чернобыля": Главу Росприроднадзора раскритиковали за "некорректные сравнения"

24 июля 2019, 23:54  •  66 • Политика
Власти Иркутской области дистанцировались от нового "Чернобыля", раскритиковав главу Росприроднадзора за "некорректные сравнения".
Власти Иркутской области не имеют полномочий для того, чтобы ликвидировать загрязнение на территории завода "Усольехимпром". Об этом сообщили представители правительства региона.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова предупредила о том, что Иркутской области грозит экологическая катастрофа, которую можно сравнить с аварией на АЭС в Чернобыле в 1986 году. Речь идёт о необходимости рекультивации земель и ликвидации цеха ртутного электролиза.
Однако власти региона заявили о том, что они просили включить предложения по "Усольехимпрому" в федеральный проект "Чистая страна". В Министерстве природных ресурсов и экологи России в ответ потребовали уточнить необходимые суммы на проведение работ.
При этом предприятие не могут включить в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде, так как завод всё ещё проходит процедуру банкротства. А министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков вообще раскритиковал Росприроднадзор и учёных за "некорректные сравнения" с Чернобылем.
"Всё это... пропитано высокотоксичными хлорорганическими загрязняющими веществами и тяжёлыми металлами. Но даже это не даёт права серьёзным учёным на некорректные сравнения "Усольехимпрома" с Чернобылем", - заявил он.

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