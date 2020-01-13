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В иранской армии "был предатель"? Поклонская предупредила, что риск ошибок ПВО существует и сейчас
13 января 2020, 02:09 • 67 • В мире
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала признание Ираном вины в катастрофе с украинским Boeing. По словам парламентария, несмотря на заявление иранских властей, остаётся много вопросов. К примеру, кем дана наводка на гражданский самолёт? Поклонская не исключила, что в иранской армии есть предатель, поэтому риск повторения трагедии сохраняется.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в своём Telegram-канале заметила: ей жаль, что человеческая жизнь ценится только в том случае, когда трагедия касается лично.
"История со сбитым украинским лайнером - очередное тому подтверждение. Роковая ошибка в работе ПВО не снимает с Ирана вины. Те, кто отдавал приказ и запускал ракеты, должны быть наказаны. И хотелось бы услышать ответ на главный вопрос: "Почему это случилось?" - пишет Поклонская.
Она предполагает несколько вариантов ответа: плохая подготовка военных, предатель в рядах иранской армии, который дал ложную наводку.
По мнению Поклонской, Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших и принести официальные извинения. Кроме того, ответственность с Ираном должны разделить и США, которые развязали конфликт на Ближнем Востоке, убив генерала Сулеймани посредством теракта, напоминает депутат.
"Желание влиять на весь мир и менять режимы обходится в тысячи загубленных невинных жизней. При этом возмущает халатная расслабленность авиакомпаний, ведь они должны были отменить рейсы! Если вы видите, что идут ракетные удары, почему рискуете людьми и разрешаете вылет самолёта из аэропорта?! Те, кто разрешил полёт, тоже должны быть наказаны", - добавляет Поклонская.
Она подчеркнула, что пока не будут приняты адекватные меры, существует риск подобных "ошибок".
"И грош цена всем громким заявлениям о международной безопасности и приоритете общечеловеческих ценностей", - резюмировала Поклонская.
Украинский Boeing был сбит над Тегераном 8 января. Погибло 176 человек. Власти Ирана признали, что это было "трагической ошибкой", и принесли соболезнования семьям погибших.
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