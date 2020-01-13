Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Технологических препятствий нет»: как Россия будет завершать строительство «Сев...
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку
"Просто наш народ всегда молчит": Власти Франции решили отказаться от ...
Размытые цели: как в США пытаются объяснить причину убийства Касема Сулеймани
Главная / В мире

В иранской армии "был предатель"? Поклонская предупредила, что риск ошибок ПВО существует и сейчас

13 января 2020, 02:09  •  67 • В мире
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала признание Ираном вины в катастрофе с украинским Boeing. По словам парламентария, несмотря на заявление иранских властей, остаётся много вопросов. К примеру, кем дана наводка на гражданский самолёт? Поклонская не исключила, что в иранской армии есть предатель, поэтому риск повторения трагедии сохраняется.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в своём Telegram-канале заметила: ей жаль, что человеческая жизнь ценится только в том случае, когда трагедия касается лично.
"История со сбитым украинским лайнером - очередное тому подтверждение. Роковая ошибка в работе ПВО не снимает с Ирана вины. Те, кто отдавал приказ и запускал ракеты, должны быть наказаны. И хотелось бы услышать ответ на главный вопрос: "Почему это случилось?" - пишет Поклонская.
Она предполагает несколько вариантов ответа: плохая подготовка военных, предатель в рядах иранской армии, который дал ложную наводку.
По мнению Поклонской, Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших и принести официальные извинения. Кроме того, ответственность с Ираном должны разделить и США, которые развязали конфликт на Ближнем Востоке, убив генерала Сулеймани посредством теракта, напоминает депутат.
"Желание влиять на весь мир и менять режимы обходится в тысячи загубленных невинных жизней. При этом возмущает халатная расслабленность авиакомпаний, ведь они должны были отменить рейсы! Если вы видите, что идут ракетные удары, почему рискуете людьми и разрешаете вылет самолёта из аэропорта?! Те, кто разрешил полёт, тоже должны быть наказаны", - добавляет Поклонская.
Она подчеркнула, что пока не будут приняты адекватные меры, существует риск подобных "ошибок".
"И грош цена всем громким заявлениям о международной безопасности и приоритете общечеловеческих ценностей", - резюмировала Поклонская.
Украинский Boeing был сбит над Тегераном 8 января. Погибло 176 человек. Власти Ирана признали, что это было "трагической ошибкой", и принесли соболезнования семьям погибших.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
12 января 2020, 13:09
"В отличие от Украины, Иран нашёл силы": Что стоит за признанием Тегерана вины в катастрофе с Boeing?
12 января 2020, 03:09
После «охоты на ведьм»: почему Трамп заговорил о необходимости развивать торговые связи с Россией
12 января 2020, 03:24
Сбили по ошибке: Иран признал вину в крушении украинского Boeing
12 января 2020, 16:24
"Перевёрнутое торнадо": На Фарерских островах засняли необычное явление
12 января 2020, 19:39
"Смертная казнь есть": Сатановский после признания Ирана перешёл на оскорбления
12 января 2020, 12:54
Своими силами: министр обороны Британии призвал снизить зависимость от военной помощи США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2020, 01:24
Осознайте, наконец, реальность: русские дипломаты вернули Киеву ноту без рассмотрения
06 января 2020, 20:39
Готовят к возможной войне? Американский дипломат рассказал, как украинские военные "сливают" армии США информацию о русских
09 января 2020, 00:39
Социолог рассказал о реальном рейтинге Путина
07 января 2020, 09:39
В шлёпках - и в музей: Первая леди Украины пренебрегла деловым этикетом в Омане
07 января 2020, 15:54
«Исторический кошмар для США»: парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией
09 января 2020, 00:39
"Зачем "Моссаду" взрывать украинский Боинг?" Сатановский высказал свою точку зрения на крушение воздушного судна в Иране
10 января 2020, 05:54
Пилоты боролись до последнего: Украинские власти скрывают три из семи версий падения "Боинга"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.