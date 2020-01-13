В иранской армии "был предатель"? Поклонская предупредила, что риск ошибок ПВО существует и сейчас

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в своём Telegram-канале заметила: ей жаль, что человеческая жизнь ценится только в том случае, когда трагедия касается лично.

"История со сбитым украинским лайнером - очередное тому подтверждение. Роковая ошибка в работе ПВО не снимает с Ирана вины. Те, кто отдавал приказ и запускал ракеты, должны быть наказаны. И хотелось бы услышать ответ на главный вопрос: "Почему это случилось?" - пишет Поклонская.

Она предполагает несколько вариантов ответа: плохая подготовка военных, предатель в рядах иранской армии, который дал ложную наводку.

По мнению Поклонской, Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших и принести официальные извинения. Кроме того, ответственность с Ираном должны разделить и США, которые развязали конфликт на Ближнем Востоке, убив генерала Сулеймани посредством теракта, напоминает депутат.

"Желание влиять на весь мир и менять режимы обходится в тысячи загубленных невинных жизней. При этом возмущает халатная расслабленность авиакомпаний, ведь они должны были отменить рейсы! Если вы видите, что идут ракетные удары, почему рискуете людьми и разрешаете вылет самолёта из аэропорта?! Те, кто разрешил полёт, тоже должны быть наказаны", - добавляет Поклонская.

Она подчеркнула, что пока не будут приняты адекватные меры, существует риск подобных "ошибок".

"И грош цена всем громким заявлениям о международной безопасности и приоритете общечеловеческих ценностей", - резюмировала Поклонская.

Украинский Boeing был сбит над Тегераном 8 января. Погибло 176 человек. Власти Ирана признали, что это было "трагической ошибкой", и принесли соболезнования семьям погибших.