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В Иране заявили о готовности "равноценно" ответить США на убийство Касема Сулеймани

06 января 2020, 14:09  •  31 • Политика
Военный советник главы Ирана Хосейн Деган заявил о готовящемся ударе по военным объектам Вашингтона. Это должно стать "равноценным" ответом США на их действия и убийство в ночь на 3 января в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.
Военный советник главы Ирана Хосейн Деган заявил, что Тегеран "равноценно" ответит Америке за её действия и гибель командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. При этом, добавил Деган в эфире телеканала CNN, Иран вовсе не желает вести войну. Однако, по его мнению, Вашингтону нужно показать реакцию на их действия. Войну начала Америка, подчеркнул Деган, значит, США должны быть готовы к реакции на свои действия. Единственное, что может положить конец "этому периоду войны", сказал Деган, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли сами.
Военный советник главы Ирана подчеркнул, что ответ его страны на действия Америки будет военным и направленным против военных объектов Вашингтона. При этом, добавил он, действия Ирана будут "мудрыми, рассчитанными и проведёнными вовремя".
Ранее Царьград сообщил, что погибший в ходе американской спецоперации в Багдаде Касем Сулеймани, командующий силами спецназначения «Аль-Кудс», оставил завещание. Об этом сообщил Telegram-канал Владимира Соловьёва. В рукописном документе, обращённом к жене Сулеймани, сказано: "Моя супруга, я пометил свою могилу на кладбище мучеников Кермана. Махмуд знает. Пусть моя могила будет проста, как у моих друзей-шахидов. Напишите на могиле "Солдат Касем Сулеймани", не указывая званий".
Напомним, генерал Касем Сулеймани убит в ночь на 3 января в ходе атаки американского беспилотника у международного аэропорта Багдада.

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