Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Мос...
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работат...
«Армата» сдала экзамен в Сирии
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало ...
Главная / Политика

В Иране заменили карантинные запреты "умной социальной дистанцией"

21 апреля 2020, 13:10  •  52 • Политика
Иран снимает введённые из-за коронавируса ограничения. Эпидемия инфекции пошла на спад, и на смену запретам пришла "умная социальная дистанция".
Большая часть ограничений, введённых в Иране из-за эпидемии коронавируса, прекратили своё действие в понедельник, 20 апреля. Коронавирусная инфекция в стране ещё до конца не побеждена, но эпидемия идёт на спад.
Отмечается, что карантинные меры снимали постепенно, в несколько этапов. Первые запреты начали отменять ещё 11 апреля. Им на смену пришли новые правила социального дистанцирования, которые начали действовать с 20 апреля.
В частности, к работе вернулись те виды бизнеса, которые подпадают под вторую категорию - средний риск распространения коронавируса. Речь идёт о строительных магазинах, сувенирных лавках, фотосалонах, бутиках одежды и автосервисах. Супермаркеты и аптеки не прекращали работу даже на пике эпидемии, поэтому в их работе не случилось никаких изменений.
Также открылись торговые центры и базары. Однако теперь они работают по строгому графику и обязаны закрываться не позднее 18:00. Закрытыми остаются рестораны, спортивные клубы и некоторые другие общественные заведения. При этом работают многие кафе, однако только в режиме "на вынос".
Ещё одно важное изменение - снят запрет на передвижение между городами на личном транспорте. Но стоит отметить, что власти всё-таки призывают иранцев не спешить с поездками.
На смену ограничениям в Иране пришла система, получившая название "умная социальная дистанция". Она предполагает возвращение людей на работу при условии выполнения ряда правил. Так, в автобусах и метро на два сиденья может садиться только один, а на полу в общественном транспорте нанесена специальная разметка, позволяющая пассажирам держать безопасную дистанцию. При этом власти всё же просят по возможности пореже покидать жильё без особой необходимости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
21 апреля 2020, 04:10
"Крымский манёвр": Эксперт объяснил необычный маршрут укладчика "Северного потока - 2"
21 апреля 2020, 00:10
"Кто людей лечить будет?": Пушков не выдержал наглости краснодарской чиновницы
21 апреля 2020, 02:10
В Госдуме назвали источник фейков о коронавирусе в России
21 апреля 2020, 08:10
Выплаты мигрантам не помогут: Эксперты предсказали в России социальный взрыв и рост преступности
21 апреля 2020, 00:10
Пять вопросов и одно принципиальное решение: Что волнует Путина в пандемии COVID-19
21 апреля 2020, 02:10
"Брехливая пропагандистская машина": Баранец о том, как генералы США подыгрывают Трампу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 апреля 2020, 02:10
Грузия: «Экспорт и туризм на нуле. Зато мы больше не зависим от России» (Обзор ИноСми)
17 апреля 2020, 09:50
Кедми объяснил, почему Россия должна была взять Мариуполь и Бердянск
16 апреля 2020, 02:10
Коронавирус не сможет размножаться: Учёные нашли лекарство-"обманку" против COVID-19
19 апреля 2020, 02:05
«Доказала свою эффективность»: на что способна российская машина дистанционного разминирования «Листва»
17 апреля 2020, 19:10
Вы склонили головы перед нацистами, как быдло! – телеведущая стыдит учителей Украины
16 апреля 2020, 21:10
Особенно "удачно" вышло с Италией, Германией и Францией: Заявление НАТО вызвало взрывной хохот
17 апреля 2020, 07:10
«Животное» Черновол увезли в родную деревню под домашний арест
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.