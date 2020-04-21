В Иране заменили карантинные запреты "умной социальной дистанцией"

Большая часть ограничений, введённых в Иране из-за эпидемии коронавируса, прекратили своё действие в понедельник, 20 апреля. Коронавирусная инфекция в стране ещё до конца не побеждена, но эпидемия идёт на спад.

Отмечается, что карантинные меры снимали постепенно, в несколько этапов. Первые запреты начали отменять ещё 11 апреля. Им на смену пришли новые правила социального дистанцирования, которые начали действовать с 20 апреля.

В частности, к работе вернулись те виды бизнеса, которые подпадают под вторую категорию - средний риск распространения коронавируса. Речь идёт о строительных магазинах, сувенирных лавках, фотосалонах, бутиках одежды и автосервисах. Супермаркеты и аптеки не прекращали работу даже на пике эпидемии, поэтому в их работе не случилось никаких изменений.

Также открылись торговые центры и базары. Однако теперь они работают по строгому графику и обязаны закрываться не позднее 18:00. Закрытыми остаются рестораны, спортивные клубы и некоторые другие общественные заведения. При этом работают многие кафе, однако только в режиме "на вынос".

Ещё одно важное изменение - снят запрет на передвижение между городами на личном транспорте. Но стоит отметить, что власти всё-таки призывают иранцев не спешить с поездками.

На смену ограничениям в Иране пришла система, получившая название "умная социальная дистанция". Она предполагает возвращение людей на работу при условии выполнения ряда правил. Так, в автобусах и метро на два сиденья может садиться только один, а на полу в общественном транспорте нанесена специальная разметка, позволяющая пассажирам держать безопасную дистанцию. При этом власти всё же просят по возможности пореже покидать жильё без особой необходимости.