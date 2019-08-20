В Иране заговорили об ошибке с "ядерной" сделкой: Есть люди, которые так считают

В Иране сейчас заговорили о совершенной Тегераном ошибке по "ядерной" сделке. Секретарь Высшего совета безопасности страны Али Шамхани выразил, как уточняет СМИ, мнение, что в Иране есть люди, которые так считают.

"Да, я согласен с мнением иранского народа", - подтвердил Шахмани, отвечая на уточняющий вопрос, разделяет ли он мнение этих людей.

Кроме того, в интервью телеканалу секретарь Высшего совета безопасности уточнил, что если вдруг возникнет вооруженный конфликт между Тегераном и Вашингтоном, то у Ирана найдется "под рукой множество инструментов, включая опосредованную войну".

Напомним, так называемая ядерная сделка была заключена с Ираном в 2015 году шестеркой стран: Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией. Согласно документу, с Тегерана снимали санкции, но он в обмен соглашался на ограничения по своей ядерной программе.

Однако, отметим, в мае прошлого года США самовольно в одностороннем порядке покинули договор и заявили о восстановлении санкций против Ирана.