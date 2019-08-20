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В Иране заговорили об ошибке с "ядерной" сделкой: Есть люди, которые так считают

20 августа 2019, 16:09  •  83 • В мире
Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани в интервью NBC заговорил об ошибке, которую совершил Тегеран, подписав "ядерную" сделку. Есть люди, которые так считают, сообщает телеканал.
В Иране сейчас заговорили о совершенной Тегераном ошибке по "ядерной" сделке. Секретарь Высшего совета безопасности страны Али Шамхани выразил, как уточняет СМИ, мнение, что в Иране есть люди, которые так считают.
"Да, я согласен с мнением иранского народа", - подтвердил Шахмани, отвечая на уточняющий вопрос, разделяет ли он мнение этих людей.
Кроме того, в интервью телеканалу секретарь Высшего совета безопасности уточнил, что если вдруг возникнет вооруженный конфликт между Тегераном и Вашингтоном, то у Ирана найдется "под рукой множество инструментов, включая опосредованную войну".
Напомним, так называемая ядерная сделка была заключена с Ираном в 2015 году шестеркой стран: Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией. Согласно документу, с Тегерана снимали санкции, но он в обмен соглашался на ограничения по своей ядерной программе.
Однако, отметим, в мае прошлого года США самовольно в одностороннем порядке покинули договор и заявили о восстановлении санкций против Ирана.

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