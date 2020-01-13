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В Иране появились "неизвестные снайперы". Методичка Украины запущена?
13 января 2020, 21:39 • 128 • В мире
В социальных сетях стали распространяться видеозаписи, авторы которых утверждали, что протестующие в Тегеране якобы были обстреляны иранской полицией. Такие сведения вместе с "видеосвидетельствами" активно распространяет оппозиция, кое-кто даже сообщает о неких "неизвестных снайперах", которые "расстреливали мирных протестующих". "Методичка Украины запущена?" - вопрошают пользователи Сети.
Как заявили представители иранской оппозиции, организовавшей антиправительственные акции в Тегеране, "расстреливал протестующих" якобы человек в штатском. При этом в качестве доказательства оппозиционеры приводят видеоролики, распространённые, к примеру, в Twitter.
Так, в микроблоге News_Executive выложено видео, на котором в темноте раздаются выстрелы. В подписи к файлу сообщается о том, что "стрельба по протестующим" ведётся на площади Азади.
Журналистка Юлия Витязева обратила внимание на то, что главным источником этих "свидетельств зверств кровавого режима" стал известный иранский блогер-оппозиционер. Именно он одним из первых сообщил, что украинский самолёт потерпел крушение из-за того, что его сбила иранская ракета.
Скриншот: Twitter/@Vityzeva
Достаточно быстро аналогичные видео, которые обозначены тегом #Tehran, почти одновременно появились в микроблогах у нескольких известных иранских блогеров и у двух западных корреспондентов, которые работают по ближневосточной теме. При этом, отмечает Витязева, "показания" у всех разные: кто-то пишет об убитых или раненых подростках, кто-то - о женщинах или мужчинах.
"Нагнетание идёт колоссальное, но вопросов много", - отметила Юлия Витязева.
Напомним, акции протеста с требованием отставки правительства страны начались в Тегеране почти сразу после признания официальными иранскими властями вины Вооружённых сил Ирана в крушении украинского Boeing 737.
Вскоре иранское агентство Tasnim сообщило о том, что в Тегеране на несколько часов задержали посла Великобритании в Иране Роберта Макейра по подозрению в организации акций протеста 11 января. Сообщалось, что британский дипломат фотографировал происходящее и "подстрекал к радикальным действиям".
Чуть позже ситуацию прокомментировали в Госдепартаменте США, потребовав от иранских властей извинений перед Макейром.
Президент США обратился к руководству Ирана с требованием прекратить применять силу в отношении протестующих.
"Прекратите убивать свой прекрасный иранский народ", - написал президент США в своём микроблоге в Twitter.
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