В Иране появились "неизвестные снайперы". Методичка Украины запущена?

Как заявили представители иранской оппозиции, организовавшей антиправительственные акции в Тегеране, "расстреливал протестующих" якобы человек в штатском. При этом в качестве доказательства оппозиционеры приводят видеоролики, распространённые, к примеру, в Twitter.

Так, в микроблоге News_Executive выложено видео, на котором в темноте раздаются выстрелы. В подписи к файлу сообщается о том, что "стрельба по протестующим" ведётся на площади Азади.

Журналистка Юлия Витязева обратила внимание на то, что главным источником этих "свидетельств зверств кровавого режима" стал известный иранский блогер-оппозиционер. Именно он одним из первых сообщил, что украинский самолёт потерпел крушение из-за того, что его сбила иранская ракета.

Скриншот: Twitter/@Vityzeva

Достаточно быстро аналогичные видео, которые обозначены тегом #Tehran, почти одновременно появились в микроблогах у нескольких известных иранских блогеров и у двух западных корреспондентов, которые работают по ближневосточной теме. При этом, отмечает Витязева, "показания" у всех разные: кто-то пишет об убитых или раненых подростках, кто-то - о женщинах или мужчинах.

"Нагнетание идёт колоссальное, но вопросов много", - отметила Юлия Витязева.

Напомним, акции протеста с требованием отставки правительства страны начались в Тегеране почти сразу после признания официальными иранскими властями вины Вооружённых сил Ирана в крушении украинского Boeing 737.

Вскоре иранское агентство Tasnim сообщило о том, что в Тегеране на несколько часов задержали посла Великобритании в Иране Роберта Макейра по подозрению в организации акций протеста 11 января. Сообщалось, что британский дипломат фотографировал происходящее и "подстрекал к радикальным действиям".

Чуть позже ситуацию прокомментировали в Госдепартаменте США, потребовав от иранских властей извинений перед Макейром.

Президент США обратился к руководству Ирана с требованием прекратить применять силу в отношении протестующих.

"Прекратите убивать свой прекрасный иранский народ", - написал президент США в своём микроблоге в Twitter.