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В Иране пообещали наказать виновных: около Тегерана убит учёный-ядерщик Мохсен Фахризаде

28 ноября 2020, 01:05  •  107 • В мире
В Иране убит руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсен Фахризаде. Как сообщили в Минобороны исламской республики, учёный получил серьёзное ранение во время столкновения его охраны с террористами. В момент нападения Фахризаде находился в своём автомобиле. Он был госпитализирован, однако медики не смогли спасти его жизнь.
 
Reuters © WANA
 

В Иране погиб учёный-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсен Фахризаде. Его автомобиль подвергся нападению террористов к востоку от Тегерана.

«Сегодня во второй половине дня вооруженные террористы осуществили нападение на главу организации исследований инноваций Министерства обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами господин Мохсен Фахризаде получил серьёзное ранение и был госпитализирован», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы военного ведомства.

Фахризаде был доставлен в ближайшую больницу, однако спасти его не удалось. В Минобороны Ирана назвали произошедшее терактом.

Согласно сообщениям FARS со ссылкой на очевидцев, на месте покушения раздался взрыв, после чего нападавшие обстреляли машину учёного. По информации агентства, в ходе покушения могли погибнуть ещё несколько человек.

Советник верховного лидера исламской республики Хосейн Дехга, комментируя произошедшее, заявил, что Тегеран даст ответ на убийство учёного.

«Мы обрушимся молнией на убийц мученика», — заявил он.

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Вместе с тем глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что к нападению может быть причастен Израиль.

«Это трусость с серьёзным указанием на причастность Израиля, которая говорит об отчаянной воинственности преступников», — сказал он.

Глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери также обвинил Израиль в причастности к нападению, выразил соболезнования близким учёного и пообещал дать ответ причастным к убийству Фахризаде.

  • AFP
  • © KHAMENEI.IR

На новость о гибели Мохсена Фахризаде отреагировал президент США Дональд Трамп, который ретвинул в своём микроблоге несколько записей других пользователей о нападении. В одном из этих сообщений, автором которого является израильский журналист Йоси Мельман, утверждается, что иранский учёный в течение многих лет был целью израильской разведки МОССАД. Трамп не добавил никаких собственных комментариев о произошедшем. 

В то же время в Пентагоне не стали комментировать убийство учёного. Об этом заявил официальный представитель ведомства в разговоре с корреспондентом ТАСС.

«У нас по этому поводу для вас ничего нет», — сказал он.

Стоит отметить, что в 2013 году Факризаде попал в список «500 самых влиятельных людей на планете», составленный Foreign Policy. 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в 2018 году заявлял, что Фахризаде был руководителем проекта по созданию иранского ядерного оружия.

Убийство Касема Сулеймани

Напомним, в ночь на 3 января в результате спецоперации США в окрестностях аэропорта Багдада был убит иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что атака была совершена по приказу президента Дональда Трампа, так как, по мнению американской стороны, генерал имел отношение к антиамериканским протестам в Багдаде, в ходе которых начались беспорядки и пострадало посольство Соединённых Штатов. Помимо этого, в Пентагоне заявили, что Сулеймани якобы ответственен за нападения на американских военных и дипломатов в Ираке.

Сам Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Касем Сулеймани планировал нападения на американские посольства в четырех странах.

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи и президент исламской республики Хасан Рухани отвергли обвинения и пообещали жёстко ответить на убийство генерала.

Убийство Сулеймани осудили многие мировые лидеры, включая президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В совместном заявлении после переговоров в Стамбуле лидеры назвали убийство генерала силами США актом, подрывающим безопасность в регионе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что убийство иранского военачальника «выходит за все международно-правовые и просто человеческие рамки» и является «кульминацией противоправных действий» Вашингтона.

Мировое сообщество после гибели генерала также призвало США и Иран к сдержанности. Тем не менее, Иран провёл операцию под названием «Мученик Сулеймани», в ходе которой Вооружённые силы ИРИ нанесли серию ракетных ударов по американским военным объектам в соседнем Ираке. 

В ответ на удары по базам Дональд Трамп ввёл в отношении Ирана новые экономические санкции.

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