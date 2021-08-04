В Иране поделились подозрениями после "угона" танкера у берегов ОАЭ

В иранском МИД заявили о готовности предоставить помощь для расследования инцидента в Оманском заливе.

В Иране назвали подозрительной ситуацию с объявленным "угоном" танкера у берегов ОЭА. Ранее в западных СМИ появились намёки, что к угону судна может быть причастен Иран. Также заявлялось, что получены предупреждения от экипажей нескольких танкеров о потере управления.

В Иране прокомментировали новости и заявили о готовности помочь в расследовании ситуации. По информации иранского МИД, ситуация с угоном танкера близ ОАЭ выглядит подозрительно.

Об этом заявил официальный представитель ведомства Саид Хатибзаде. Он указал, что "Иран готов предоставить помощь и тщательно расследовать инцидент".

Ранее во вторник в Морской торговой организации Великобритании сообщили, что неизвестные, возможно, угнали танкер близ побережья ОАЭ. Инциденту присвоена категория "возможный угон судна". Всё происходит примерно в 111 км от эмирата Эль-Фуджайра.

Times of Israel, в свою очередь, сообщило, что экипажи не менее четырёх танкеров сообщили о потере контроля над управлением судами в Оманском заливе.