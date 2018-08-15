В Иране объяснили, как военные США и НАТО «сломают зубы» на Каспие

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Конвенция по Каспийскому морю нарушила планы США и НАТО в регионе.

Заключенное «каспийской пятеркой» соглашение нарушило планы США и НАТО. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

По его словам, Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, которая ранее была утверждена лидерами России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении, способствует укреплению безопасности в регионе.

«Американские заговоры и даже НАТО предполагали присутствие в этих водах солдат, фрегатов, вертолетов и баз на побережье Каспийского моря», - заметил иранский лидер.

Однако договоренность пяти стран лишила США и НАТО такой возможности.

Ранее в Иране назвали заключение соглашения по Каспию «очень важным шагом».

Напомним, что в «каспийскую пятерку» входят Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. В воскресенье, 12 августа, лидеры этих государств на саммите в Актау подписали Конвенцию по правовому статусу Каспийского моря.