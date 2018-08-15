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В Иране объяснили, как военные США и НАТО «сломают зубы» на Каспие

15 августа 2018, 21:24  •  93 • Политика
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Конвенция по Каспийскому морю нарушила планы США и НАТО в регионе.
Заключенное «каспийской пятеркой» соглашение нарушило планы США и НАТО. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.
По его словам, Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, которая ранее была утверждена лидерами России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении, способствует укреплению безопасности в регионе.
«Американские заговоры и даже НАТО предполагали присутствие в этих водах солдат, фрегатов, вертолетов и баз на побережье Каспийского моря», - заметил иранский лидер.
Однако договоренность пяти стран лишила США и НАТО такой возможности.
Ранее в Иране назвали заключение соглашения по Каспию «очень важным шагом».
Напомним, что в «каспийскую пятерку» входят Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. В воскресенье, 12 августа, лидеры этих государств на саммите в Актау подписали Конвенцию по правовому статусу Каспийского моря.

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