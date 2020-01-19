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Главная / Украина

В Иране не приняли решение об отправке чёрных ящиков Boeing за границу

19 января 2020, 17:09  •  84 • Украина
Окончательное решение об отправке бортовых самописцев сбитого по ошибке в Тегеране украинского самолёта Boeing 737 за границу Ираном не принято.
 
© Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Об этом заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передаёт IRNA.

По его словам, в настоящее время иранские эксперты изучают чёрный ящик потерпевшего крушение самолёта.

«Пока не принято решение отправить их в другую страну», — сказал он.

Ранее Резайефар сообщил, что бортовые самописцы сбитого лайнера будут переданы Украине.

Отмечалось, что иранская сторона повторно провела консультации с экспертами с Украины и подтвердила, что «чёрные ящики в Иране расшифровать невозможно».

Авиакатастрофа произошла 8 января в Тегеране, погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт авиакомпании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.

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